احذر تناول عصير الفاكهة 3 مرات أسبوعيا.. هذا ما يحدث لجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - يعتبر النظام الغذائي الصحي أحد أهم العوامل التي تساعد على الوقاية من هذا الداء والتخفيف من أعراضه، لذا ينصح الخبراء، بتجنب العديد من الأطعمة والمشروبات التي تساهم في الإصابة بالسكري وتفاقم حالة المصابين به.

ومن بين المشروبات التي يُنصح بتجنب تناولها بكثرة هو عصير الفاكهة، إذا تشير الأبحاث إلى أن تناول عصير الفاكهة ثلاث مرات في الأسبوع قد يزيد فرصة الإصابة بخطر داء السكري بنسبة 8٪.

لماذا يعتبر عصير الفاكهة خطير على الصحة

عصير الفاكهة غني بالسعرات الحرارية والسكر ويفتقر إلى الألياف؛ كما أن لديه القدرة على إحداث ارتفاع كبير في مستويات السكر في الدم، لذا تنصح جمعية التغذية البريطانية بتناول الفاكهة الكاملة باعتدال بدلاً من ذلك، وفق ما نقل "24" الإماراتي.

وجاء في تقرير الجمعية، أن تناول حصص صغيرة من الفاكهة أفضل للصحة. على سبيل المثال يقلل تناول حصص صغيرة من التوت الأزرق من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري بنسبة 26٪.

كما أكدت الجمعية على أن الأطعمة المصنعة التي تشمل الخضروات المعلبة والخبز والجبن وحبوب الإفطار والكعك والبسكويت والوجبات الجاهزة ورقائق البطاطس ولفائف النقانق، قد تكون خطيرة على الصحة بسبب الملح والسكر والدهون المضافة إليها لتحسين نكهتها وإطالة مدة صلاحيتها.

يذكر بأن الأطعمة المصنعة، يمكن أن تؤدي للإصابة بارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، وبالتالي زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.