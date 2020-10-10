منى زكي تسترجع ذكريات التمثيل في عمر الـ14 (صورة)

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة منى زكي، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة قديمة لها من فترة طفولتها.

وظهرت "منى" في الصورة وهي برفقة زملائها على خشبة المسرح، أثناء اشتراكها في التمثيل بإحدى المسرحيات، وكان وقتها عمرها 14 عامًا.

وكشفت الفنانة منى زكي أيضًا عن الإعلان الترويجي لفيلمها الجديد "الصندوق الأسود"، من بطولتها وبمشاركة الفنان محمد فراج ومصطفى خاطر، ومن المفترض أن يجري طرحه في 28 أكتوبر الجاري.

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وفي الفترة الأخيرة شاركت الفنانة منى زكي، متابعيها، بجلسات تصوير مختلفة لها، كان آخرها جلسة التصوير التي تميزت من خلالها بإطلالة سوداء، وارتدت فستان أسود قصير من قطعتين ومفتوح من البطن، وارتدت مجوهرات أبرزت جمال وأناقة إطلالتها، معتمدة على تسريحة شعر بسيطة تتناسب مع ظهورها. ‎‎

وظهرت أيضًا الفنانة منى زكى في جلسة تصوير جديدة لانتهاء فصل الصيف، مرتدية فستان ‎يكشف عن ساقها معلقة عليه :"نهاية سعيدة للصيف".

ويذكر أيضًا أن الفنان أحمد حلمي كشف عن قصة اللقاء الأول الذي جمعه بزوجته الفنانة منى زكي، قائلًا إنه كان معجبًا بها كفنانة، لا أكثر، قبل أن يدخل عالم التمثيل.

وأضاف حلمي، خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة"، عبر شاشة "DMC": "في مرة قاعد مع واحد صحبي على القهوة، قالي أنت هتتجوز منى زكي، فقلت إنه مطبق وبيخرف، وقلتله أنت القهوجي حط لك حاجة في الشاي، فقالي مش بهزر".

وتابع، بأنه كان يقدم برنامج أطفال، وتحدث إليه المنتج محمد فوزي وطلب منه أن يلتقيه في المكتب: "وقتها مكنتش معروف، كنت بطلع بإيدي وقفايا"، مشيرًا إلى أنه ذهب إلى مكتبه في هيئة ليست جيدة ولم يكن يرتد ملابس جيدة أيضًا، وكان متعبًا بسبب انتهائه للتو من تصوير إحدى حلقات برنامجه.

وأردف: "لما رحت وقابلته وشفت منى زكي، وكرهت نفسي ومحمد فوزي لأني قابلتها وأنا مكنتش لابس كويس، ودخلت قعدت في الكرسي اللي قدامها، مكنتش مركز في حاجة إلا أن ريحتي متهبش عليها لأني مكنتش مستحمي".

وواصل: "عرض عليّ أن أشارك في المسرحية ولم أتحدث طيلة الجلسة، لأنني كنت أخشى رد فعلها تجاه رائحتي، وتحدثت مع المنتج على انفراد، وشعرت أنهما يتحدثان عني بسوء، وعندما خرجا قالا لي إنهما سيتحدثان إليّ لاحقًا فاعتقدت أنه رفضني، وهذا لم يحدث، لأنه أبلغني بعد ذلك بأنني سأشارك في المسرحية".