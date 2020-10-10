شيماء سيف بصحبة زوجها وشيكابالا: 2 زمالك و2 أهلي (صورة)

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة شيماء سيف، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة تجمعها بزوجها ونجم الزمالك شيكابالا.

وظهرت "شيماء" مع زوجها المنتج محمد كارتر، والنجم شيكابالا، معلقة على الصورة: "2 أهلي و2 زمالك.. شيكا الحريف".

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وتفاعل معها متابعوها في التعليق على الصورة: "شيمو أنا بعشقك بجد" "يعني أنتي بـ2 أهلي" "قمر يا شوشو" "إيه الجمال دا".

ويذكر أن الفنانة شيماء سيف نفت إصابتها بسرطان الثدي، بحسب ما أذيع في برومو برنامج "توأم روحي"، بعد ردها على الشائعة عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على تطبيق "إنستجرام".

وكتبت "شيماء": "بخصوص برومو حلقتي في برنامج توأم روحي.. خبر إصابتي بالمرض غير صحيح.. أنا الحمد لله كويسة.. مونتاج برومو الحلقة أخدوا إجابة سؤال ركبوها على سؤال تاني وأتمنى يكون بدون قصد".

كما يذكر أن شيماء سيف اعتادت مشاركة متابعيها، عبر حساباتها على "السوشيال ميديا"، بلقطات من حياتها الاجتماعية بصور ومقاطع فيديو، وكان من ضمنها غنائها أغنية بـ"البنط العريض" للفنان حسين الجسمي بطريقة كوميدية.

وظهرت "شيماء" عبر حسابها على "إنستجرام"، بملابس صيفية فاتحة اللون، خلال غنائها "البنط العريض" مع تغيير صوتها بالتقنيات الحديثة إلى صوت "طفلة صغيرة".

وفي إحدى مقاطع الفيديو ظهرت وهي تشبه نفسها بالمطربة العالمية شاكيرا، حيث كان الفيديو لوجهها على جسم شاكيرا، وهي تغني وترقص في أكثر من أغنية.

وكتبت الفنانة الكوميدية، في تعليقها على الفيديو الطريف، "شهيرة أخت شاكيرا"، وتفاعل معها الجمهور عبر الإعجابات والتعليقات: "أنتي إزاي عسل كده بجد"، و"مهضومة كتير"، و"مسخرة يا شوشو والله عسل".