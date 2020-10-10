هنا الزاهد ترقص على أنغام "لغبطيطا" (فيديو)

علاقات و مجتمع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة هنا الزاهد، وهي ترقص على مهرجان "لغبطيطا"، لمطربي المهرجانات الشعبية حسن شاكوش وعمر كمال، وذلك عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "هنا" وهي مرتدية فستان أخضر لامع قصير، من إحدى الحفلات وترقص على المهرجان الشعبي، وفي مشهد آخر ظهرت مع الفنان محمد عطية.

وتفاعل المتابعون مع الفيديو في التعليقات: "تجنني" "محمد عطية كبر أوي" "منورة" "باربي".

ويذكر أن الفنانة هنا الزاهد، شاركت في حملة إعلانية دعائية لإحدى شركات الهواتف المحمولة، وظهرت خلالها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة مختلفة خطفت الأنظار إليها، أثناء تصويرها حملة دعائية لإحدى شركات الإعلان.

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وبدت "هنا" في الصور بإطلالة مختلفة بشعر أصفر طويل، مرتدية فستان ذهبي طويل من صيحة "وان شولدر"، مع وضع المكياج المناسب الهادئ.

وقبلها هذه الإطلالة، ظهرت "هنا" بـ"لوك" مختلف تمامًا، يشبه إطلالة النجمة العالمية مارلين مونرو، وظهرت بفستان أحمر، مفتوح كاشف للظهر، تميز بكونه من الستان، مع تسريحة شعر شقراء ويفي قصير، ومكياج صارخ بألوان صريحة.

كما انطلقت الشائعات قبل ذلك حول إصابتها بفيروس كورونا، لكن زوجها الفنان أحمد فهمي، أكد سلبية نتيجة تحليل فيروس كورونا التي أجرتها زوجتة الفنانة هنا الزاهد.

وكشف فهمي أثناء لقائه مع برنامج "et بالعربي"، على هامش زيارته لأحد مراكز الأورام بالفيوم، عن أن "هنا" كان من المفترض أن ترافقه، لكن نظرا لمرضها لم تستطع الحضور.

وأضاف فهمي، أن زوجته أجرت مؤخرًا تحليل كورونا، بعد إصابتها بدور برد وارتفاع في درجة الحرارة، وعليه سارعت وأجرت التحليل والمسحة حتى تتأكد، مؤكدا أن نتيجة المسحة جاءت سلبية وأن هنا بخير.

ومن ناحية أخرى، يذكر أن الفنانة هنا الزاهد تشارك في مارثون السينما بفيلم "الغسالة" المطروح بدور العرض حاليا، من بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف ‏عادل ‏صليب، ‏إخراج ‏عصام عبد الحميد‎، إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع محليًا شركة "دولار فيلم‎".