مي العيدان تتنمر على صبا مبارك: "محمد رمضان مطول شعره"

علاقات و مجتمع

عادت الإعلامية الكويتية مي العيدان، للتنمر بالفنانين من جديد، فلا تترك مناسبة لفنان بالوطن العربي إلا وانتقدته وتنمرت عليه.

وأمس، شاركت "مي" بلقطة مصورة للفنانة الأردنية صبا مبارك، تظهر فيها بشعر غير مهندم، ودون مكياج، حيث بدت الفنانة بإطلالة طبيعية وغير متكلفة.

لم تفوت الإعلامية الكويتية الفرصة وعلى الفور كتبت منشورا تتنمر فيه على صبا مبارك: "صبا مبارك في أحدث ظهور لها.. متأكدين إن هذي صبا مبارك مو محمد رمضان مطول شعره".

تنمر مي العيدان بصبا مبارك عرضها لموجة واسعة من الانتقادات، من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معلقين: "كفاية تنمر على الفنانين"، "قاعدة تتنمري وإنتي حاطة طن مكياج"، و"على الأقل هي متصالحة مع نفسها".

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وعادة ما تواجه "مي"، انتقادات من متابعيها بسبب ما تنشره: "نزلي صورتك أنتي ونشوف الفرق"، "من راقب الناس مات هما"، "جميلة بكل حالاتها"، "حلوة قبل وبعد.. بس بدي أعرف أنتي إيه مشكلتك".

ويذكر أن عددا من الفنانين وقعوا ضحية تنمر مي العيدان، منهم الفنان محمد رمضان والإعلامية وفاء الكيلاني والفنانة شيرين عبدالوهاب وغيرهم.