البنطلون المتسخ وفستان بالكمامة.. تعرفي على موضة شتاء 2021 بالأسعار

لايف ستايل

مع اقتراب فصل الشتاء، تبدأ العلامات التجارية العالمية الشهيرة، بطرح قطع الملابس للموسم الجديد، وتتنافس كل دار وأخرى على طرح قطع تلفت الأنظار، من خلال الألوان غير المعتادة، أو الموديلات الغريبة، وغيرها مما يجذب الانتباه ويثير الجدل حولها.

وقبل دخول شتاء 2021، بدأت شركات الملابس والعلامات التجارية طرح نماذج من موديلاتها المنتظرة وغير المعهودة، التي لفتت الأنظار وأثارت الجدل حولها إلى حد كبير.

فستان بقناع بدل الكمامة

وجاءت على رأسهم شركة "prettylittlething" للأزياء، التي طرحت موديل جديد لفستان مزود بقناع وجه، له أربطة أذن، لربطه خلف الأذنين بدلًا من الكمامة.

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للموديل الشهيرة شارلوت موس، وهي ترتدية في إحدى الشوارع العامة، مُعلقة: "إبق على استعداد، للأشخاص الذين ينسون القناع".

وجاء الفستان بموديل "التايب بيست"، قصير للغاية، مع أكمام طويلة، ورقبة باللون الأسود، وبحسب صحيفة "مترو" البريطانية، فإن سعر الفستان يبلغ 15 جنيها إسترلينيا، بما يعادل 305 جنيهات مصرية فقط.

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البنطلون المتسخ

وفي نفس السياق، طرحت دار أزياء "gucci" العالمية، مؤخرًا موديلا جديدا للبنطلون الجينز.

وجاء البنطلون باللون الأزرق الفاتح، مزودا ببقع باللون الأخضر، عند الركبة وفي المنتصف، مما يشبه "البنطلون المتسخ".

وجاء سعر بنطلون موسم الشتاء القادم، وفقًا للموقع الرسمي لدار الأزياء 1200 دولار استرالي، بما يعادل 13400 جنيه مصري.