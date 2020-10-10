"انت راجل" برنامج نسائي يثير الجدل: حرية المرأة لها حدود

علاقات و مجتمع

حالة واسعة من الجدل سببتها المذيعة راندا فكري، الحاصلة على ليسانس آداب علم نفس، بسبب عملها في برنامج ذي طابع اجتماعي "لايت".

ظهرت في الآونة الأخيرة، المذيعة راندا فكري، ببرنامج نسائي خاص بالحديث عن مشاكل الرجل والمرأة وبدا متحيزا للرجل في كثير من حلقاته التي لاقت إعجاب وهجوم في آن واحد والتي تعتبره راندا "حق رد" لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى غالبية البرامج الخاصة بالمرأة كما ورد عبر حديثها لـ "هن".

وعن ردود الأفعال عن برنامجها "أنت الراجل" قالت: "كثير من الرجال اعتبروا البرنامج كالقشة اللي بيتعلقوا بيها وأنهم أخيرا وجدوا من يدافع عنهم".

وأضافت أن بعض السيدات كن يشنّ هجوما كبيرا عليها متسألات عن حياتها الاجتماعية، ومنهن من ربطت قصصا من وحي الخيال عنها باعتبارها سيدة تبحث عن زوج، بالرغم من أنها بالفعل أم، إلا أنها رفضت الحديث عن أنها متزوجة أم لا.

وتابعت: "أنا حريصة جدا على إبعاد حياتي الشخصية وفصلها تماما عن محتوى البرنامج حتى لا يقال إني أدافع عن الرجل لهدف شخصي"

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وعن رأيها في شخصية "الست أمينة" ومعاملتها مع زوجها "سي السيد" قالت: "الست أمينة كانت مطيعة عن جهل وده أرفضه لكن اللي بدعو له هو الحفاظ على الأسرة وكيانها وهيبة الرجل، فيه فرق كبير بين ست مكسورة الجناح وست بتحافظ على بيتها".

وأردفت "لو في استطاعة السيدة أن تغسل رجل زوجها فهو يقع تحت بند التعبير عن الحب الذي يبدأ بالمعاملة الطيبة مدامت متبادلة من الطرفين"، قائلة: "أكيد لو هي تعبت كمان هو هيغسلها رجلها، كله بالحب العلاقات مش استعباد".

وعن وضعها في مقارنة مع المذيعة رضوى الشربيني، قالت "راندا": "وجدت أن المتابعين عندهم حق لأن البرنامجين واخدين تياريين مختلفين بالرغم من أن الهجوم بسبب المقارنة دي ضايقني لأن محتوى برنامجي مختلف تماما".

وعن رأيها في شريكة الحياة المثالية، قالت المذيعة إنها لابد أن تحبه لأن بالحب يمكن تجاوز الكثير من مصاعب الحياة، ثانيا القناعة، كما أضافت أن تكون صاحبة شخصية قوية بجانب زوجها خاصة مع ظروف الحياة العصيبة.

وأردفت أن حرية المرأة يجب أن تكون لها حدود حتى نتجنب ما أثير في الآونة الأخيرة من قضايا وأزمات، أبرزها فتيات التيك توك اللاتي استخدمن الحرية بشكل خاطئ، ويجب على الآباء والأمهات النظر في تربية بناتهم والابتعاد تماما عن الفكر "الأمريكي".

وعن أمنيتها قالت راندا فكري، إنها تتمنى أن يتحلى المجتمع بأصوله وعاداته وأن تصبح البيوت مستقرة، وتصبح علاقة المرأة بالرجل كما تربينا عليها والبنات تتزوج وتحافظ على بيوتها، وسعيدة جدا أن برنامج "أنت الراجل"، أول برنامج عربي يتحدث عن حقوق الرجال على لسان امرأة.