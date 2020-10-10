5 فوائد لا تتوقعها عند تناول الماء الدافئ على الريق

محمد اسماعيل - القاهرة - لتناول المياه ضرورة وأهمية كبيرة في جسم الإنسان لا يضاهيها شيء، فبدونها لا يستطيع العيش، لذا يتعين على الشخص تناول ما يتراوح بين 7 إلى 8 أكواب من الماء يوميا للحفاظ على الصحة بشكل عام، كما يحتوي الماء الدافئ على العديد من الفوائد المهمة لصحة الجسم.

وأفاد تقرير نشره موقع "ديلي ميديكال إنفو"، بأن فوائد الماء الساخن تزداد في حالة تناوله في بداية اليوم على الريق.

- حرق الدهون

يساعد الماء الدافئ في حرق السعرات الحرارية الموجودة في الجسم، إذ تستخدم أنظمة الحمية الغذائية مشروبات دافئة مثل الماء والليمون في حرق الدهون لقدرتها المذهلة على إنقاص الوزن.

علاج الجهاز الهضمي، وفق ما نقل "البيان" الإماراتي.

تناول الماء الساخن في الصباح عند الاستيقاظ من النوم، يساهم في علاج مشاكل الجهاز الهضمي من الانتفاخات والإمساك.

- طرد السموم

شرب كوب من الماء الدافئ على الريق يعمل على تنظيف المعدة والكبد من السموم الموجودة في الجسم، ويساعد على إخراج السموم من الجسم.

- مرض السكري

تناول أصحاب مرض السكري لكوب من الماء الدافئ صباح فور الاستيقاظ من النوم، يعمل على ضبط مستوى السكر في الدم.

- زيادة الطاقة

يؤدي إلى تدفق الدم إلى أنسجة الجسم والخلايا، إذ يعتبر أحد المشروبات التي تدخل من ضمن مشروبات الطاقة الطبيعية، كما يحسن من عملية تدفق الدم إلى خلايا الجسم.

- تقليل الشعور بالتوتر

نظراً لأن شرب الماء الساخن يساعد على تحسين وظائف الجهاز العصبي المركزي، فإنه يخفف الشعور بالقلق والتوتر.