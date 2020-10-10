لا تتناول هذه الأطعمة أثناء وباء كورونا.. إليك السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - أكدت أولغا نيناستينا، عالمة الأوبئة الروسية، أن الوجبات السريعة والأطعمة المعلبة والأطعمة المقلية ليست أفضل مجموعة من الأطعمة للحفاظ على المناعة، وبالتالي لتناولها أثناء وباء فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه من الأفضل استبعاد السكر من النظام الغذائي أيضًا، لأنه يؤثر سلبًا على جدران الأوعية الدموية.

وقالت: "من حيث المبدأ، يجب التخلي عن الأطعمة المعلبة - فهذه الأطعمة المصنعة محرومة من القيمة الغذائية. كما يجب تجنب السكر، لأنه يؤثر سلبًا على نفاذية جدار الأوعية الدموية ونمو البكتيريا. بالإضافة إلى ذلك، من الأفضل تقليل تناول الأطعمة المقلية والوجبات السريعة"، وفق ما نقل "سبوتنيك".

وفقًا للخبيرة، خلال هذه الفترة المقلقة للسكان، يحتاج الجهاز المناعي إلى الحفاظ عليه، وليس إضعافه، لذلك من المهم بشكل خاص الحصول على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن الموجودة في الخضار والسلطة الخضراء.

ونصحت نيناستينا بأنه من المستحسن أن يحتوي النظام الغذائي على الأسماك والمأكولات البحرية والدواجن ومنتجات الألبان. تحتاج أيضًا إلى شرب المزيد من السوائل.

وأوضحت الطبيبة أن "فيروس كورونا خطير بشكل أساسي على كبار السن، لذلك من المهم أن يحتوي نظامهم الغذائي على كمية كافية من البروتينات والفيتامينات. ولا ينصح بتناول اللحوم الحمراء بشكل متكرر، ولكن يجب أن تكون موجودة في النظام الغذائي مرة واحدة في الأسبوع فقط". وأشارت إلى أن الطعام لا يكفي لتقوية المناعة، فأنت بحاجة إلى مزيد من الحركة واستنشاق الهواء النقي وتجنب الإجهاد.