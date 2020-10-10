أصغر مرشحة لـ "النواب" تواصل إثارة الجدل: الزواج راحة وأفضل من العمل

علاقات و مجتمع

دائما ما تثير الجدل بكلامها ومواقفها، ولعل أبرز كلامها الذي أثار الجدل كان حديثها عن "الزوجة الثانية"، وكان آخر مواقفها المثير للجدل هو قيامها بجلسة تصوير تحمل فيها ثمرة الموز في إشارة لرمزها الانتخابي، حيث إنها مرشحة مستقلة لمجلس النواب عن دائرة شبين الكوم عاصمة المنوفية.

وواصلت، وفاء صلاح الدين، أصغر مرشحة لمجلس النواب على مستوى الجمهورية، إثارتها للجدل، حيث نشرت على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورا قالت فيه، "أهو بعد التجربة اللي بخوضها دي بقيت متأكدة إن الزواج راحة أقسم بالله، ما كان زماني دلوقتي قاعدة ومتستتة في بيت زوجي وبقوله أعملك إيه عالغدا يا قلب توتو"، في إشارة إلى صعوبة المعركة الانتخابية لمجلس النواب والعمل العام.

وقالت وفاء صلاح الدين مرشحة مجلس النواب عن دائرة شبين الكوم، إنها نشرت البوست على سبيل السخرية، مؤكدة أنها كلما تكون في مكانة كبيرة وجديرة بمنصبها تكون كبيرة في نظر زوجها، وهذا يعود عليها بالسعادة، موضحة أنها تحاول تشجيع السيدات أن يكن أفضل من أجل أن يكن كبارا في نظر أزواجهن، مؤكدة أن الزواج بالتأكيد أفضل من العمل.

وأضافت أصغر مرشحة المجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، "أنا شايفة أن الواحدة مهما توصل لأعلى الدرجات في العمل العام في النهاية ليس لها إلا بيت جوزها، حتى لو بقيت رئيسة وزراء في النهاية، أنا كامرأة لو وصلت لأعلى المناصب مش هقول لزوجي أنا سيادة النايبة"، مضيفة أنها تربت على أن تكون خادمة لزوجها وهو ما يأمر به الدين وتعلمناه من أهلنا.

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وبعد نشر تلك الكلمات بدقائق قليلة حذفت المرشحة لمجلس النواب، المنشور المثير للجدل من على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ولكنها تركته كحالة على موقع "واتس آب"، مما أثار جدلا جديدا بين المهتمين بالمجال السياسي ومدى دعم المرشحة من عدمه.

الجدير بالذكر، أن صراعا شرسا ومنافسة قوية تشهدها دائرة شبين الكوم الإنتخابية عاصمة محافظة المنوفية، بين 25 مرشحا لمجلس النواب بينهم 6 مرشحين حزبيين، ونائبين حاليين، للحصول علي مقعدين لبندر ومركز شبين الكوم .

وتشهد الدائرة ترشح المهندس أحمد عبدالحميد صديق حجازي عن حزب مستقبل وطن، والذي لقي قبولا كبيرا عقب إعلان ترشحه ويحظي بدعم كبير، ومعه ماجد أبوالخير عضو مجلس النواب الحالي ومرشح حزب مستقبل وطن عن الدائرة.

كما تشهد الانتخابات في عاصمة محافظة المنوفية، ترشح اللواء العناني حسن حموده حسن المرشح الوحيد في الدائرة عن الشعب الجمهوري، كما أعلن النائب الحالي اللواء أحمد مدين ترشحه مما زاد المعركة الانتخابية اشتعالا في الدائرة.