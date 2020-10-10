صور.. أول ظهور لحلا شيحة عقب أنباء ارتباطها بمعز مسعود

علاقات و مجتمع

عقب مرور 30 يوما على اعتزالها جميع وسائل التواصل الاجتماعي بالتزامن مع أنباء ارتباطها بالباحث الإسلامي معز مسعود، شاركت الفنانة حلا شيحة صورة جديدة لها بصحبة شقيقتها رشا شيحة، على خاصية "أستوري" على حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وأطلت "حلا"، في أول ظهور لها بعد أنباء ارتباطها بالباحث الإسلامي، بقميص منقوش برسومات أفيال مع بنطلون جينز أزرق فاتح، خلال جلوسها بجوار شقيقتها.

وشاركت "رشا" صورة آخرى بالأزياء نفسها، على حسابها الرسمي على "إنستجرام"، معلقة باللغة الإنجليزية: "شقيقتي الجميلة".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، التي حصدت على آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "وحشتينا يا حلا"، و"فين معز مسعود؟"، و"أحلى وأجمل أخوات".

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طلاق حلا شيحة

على الرغم من انفصالها عن زوجها الكندي منذ فترة طويلة، وعودتها إلى مصر، لاستئناف نشاطها الفني من جديد، إلا أن طارق فودة محامي ستيف مارك، زوج الفنانة حلا شيحا، أعلن منذ 5 أيام انفصال موكله عن الأخيرة رسميًا، داخل مقر الشهر العقاري بالإسكندرية، وذلك نظرا لأن الزواج تم في الإسكندرية.

وأضاف فودة، أن الطلاق جاء بناء على رغبة الطرفين، وبرأت حلا زوجها من كل النفقات الزوجية.

أنباء عن ارتباط حلا شيحة ومعز مسعود

يشار إلى أنه انتشرت أنباء خلال الأيام الماضية بشأن ارتباط الفنانة حلا شيحة بالداعية معز مسعود، حيث تردد أن قصة حب نشأت بينهما خلال الأشهر الماضية، حيث أنه كان يرافقها في تصوير أعمالها الفنية.

ونشر معز مسعود عبر انستجرام صورة له في الشارع أثناء عزفه على الجيتار، وعلق: "شكرا جزيلاً للإنسان الرائع الذي استحوذ على هذه اللحظة الصعبة.. أنت تعرف من أنت"، لترد حلا شيحة: "هاي معز.. من التقطت هذه الصورة؟" ليرد معز "شخص مميز جدا".

وبعد نشر الصورة والتعليقات وما صاحبهما من جدل، اختفى الثنائي معز مسعود وحلا شيحة بغلق تليفوناتهما رفضًا منهما للرد بالإثبات أو النفي حول هذا الموضوع.