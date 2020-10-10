المفتي: يجب على الزوجة ألا تبيت خارج منزلها خلال الحداد على زوجها

علاقات و مجتمع

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن قضية ارتداء الملابس السوداء أو البيضاء حدادا على المتوفى خاضعة للعادات والتقاليد، متابعا أن الأسود عند بعض الناس يعبر عن الحزن والبعض يراه رمزا للزينة.

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وأضاف "علام" خلال استضافته في برنامج " نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي حمدي رزق، إلى أن السيدة إذا مات والدها أو ابنها فلا يجب أن تقيم حدادا عليه أكثر من 3 أيام، وهذا الحداد لا يمنع العيش وممارسة الحياة الطبيعية.

وأشار إلى أن الزوجة يجب أن تقيم الحداد على زوجها لمدة 4 أشهر و10 أيام، كما ورد في النص القرآني في سورة البقرة "وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".

وأوضح أنه يجب ألا تظهر السيدة مظاهر الزينة خلال هذه الفترة ويجب أن تلزم بيت الزوجية أكثر الوقت ولا تخرج إلا في الضرورة مثل عملها أو للطبيب أو لشراء الأشياء المعيشية، ولكن يجب عليها الالتزام بألا تبيت خارج بيت الزوجة خلال فترة الحداد مشددا على أن الضرورات تبيح المحظورات.