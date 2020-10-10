السقا: تعبت من الشائعات عن علاقتي بمراتي.. وشغلها حل مشاكل كتير

علاقات و مجتمع

قال الفنان أحمد السقا، إنه "تعب من الشائعات التي خرجت حول علاقته بزوجته مها الصغير.

وأضاف "السقا"، خلال لقائه مع الإعلامية وفاء الكيلاني، في الحلقة الأولى من برنامج "سيرة" المذاع عبر فضائية "DMC"، أن هذه الشائعات كانت مثل النار التي استطاعوا إطفائها ولم يبقى منها غير الدخان، مضيفًا: "كل بيت في الدنيا فيه مشاكل والدنيا من غير صراع مش هيبقى فيه دراما".

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وتابع: "أحنا تروقنا أنا ومها واتشتمنا واتبهدلنا ومفيش أكتر من أولاد الحلال اللي اصطادوا في المية العكرة"، مضيفا أن الله وكيله في هذه الأمور.

وعن معرفته بزوجته قال "السقا"، إنه قابل زوجته في مقابلة شخصية حيث كانت تجري مقابلة معه في الجامعة الأمريكية، وكانت تجري مشروع التخرج معه "جت للشخص الصح وخلال سنة ونص كنا في بيت واحد".

وأشار أن عمل زوجته كمذيعة ساعد في حل عدد كبير من مشاكلهم، "بقا عندنا نقطة مشتركة بنتكلم فيها دايمًا"، مشددًا على أنه لم يضطر للموافقة على قرارها وأنه كان يذاكر لها ويدعمها وأنه لا يوجد شخص في العالم يستطيع أن يجبره على شئ.

وتحدث "السقا" عن عيوب الزواج المبكر مضيفًا: "لو الاتنين مش بيحبوا بعض ومتفهمين أنهم داخلين على رحلة شقا مع بعض هتبقى كارثة لأن الحياة وردي وبنحب بعض والحياة جميلة، لكن كيفية إداراتها وإيجابياتها وسلبياتها وأزاي أنا مرة همتص وأنتي هتمتصي وده لازم يكون موجود في الزواج المبكر".

وأوضح أنه عاش قصص الحب أثناء المراهقة مستبعدًا أنه يمكنه الزواج على زوجته مرة أخرى.