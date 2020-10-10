روج أحمر صارخ على طريقة النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 أكتوبر 2020 05:35 صباحاً - يجذب الروج الأحمر جميع النساء، خصوصاً النجمات، لما له من تأثير مذهل على إطلالة المرأة، حيث يمنحها مظهراً أنثوياً جذاباً في كل الأوقات والمناسبات، ويبرز شفتيها بأسلوب مميز، ويتناغم مع ألوان البشرة كافة.

وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة صور للنجمات العربيات استخدمن أحمر الشفاه الأحمر الناري والصارخ، كل على طريقته، لتستوحي منهن أجمل الأفكار.



ياسمين صبري



تُعرف ياسمين بملامحها القوية والبارزة، إن لجهة الشفاه أو العينين. وقد استخدمت في إحدى إطلالاتها الروج الأحمر الصارخ، واعتمدت الى جانبه مكياج عيون فضياً لامعاً مع الأيلاينر الأسود المسحوب الى خارج العين، إضافة ال البلاش الوردي على عظمتي الخدين.

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سيرين عبد النور



بدورها، اعتمدت النجمة سيرين عبد النور في إحدى المناسبات العائلية أحمر الشفاه الأحمر القوي المات، الى جانب مكياج عيون ناعم ارتكز عل الأيلاير الناعم الممتد الى خارج العين والرموش الطويلة والكثيفة.

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داليا مبارك



النجمة السعودية داليا المبارك أيضاً، اعتمدت في إحدى إطلالاتها على إنستقرام، الروج الأحمر المات المائل الى اللون البرتقالي، الذي بدا لائقاً ومتناغماً جداً مع لون بشرتها، واختارت الى جانبه مكياج عيون سموكي داكن بلمسة لامعة عند مدمع العين والنصف الأول من الجفن العلوي، وقد أكسبتها الرموش الاصطناعية عيوناً أكبر حجماً وأكثر اتساعاً.

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شيلاء سبت



النجمة شيلاء سبت اختارت الروج الأحمر الصارخ في إحدى إطلالاتها عبر إنستقرام، لكن بطريقة مغايرة، حيث اختارت الى جانبه مكياج عيون قوياً وبارزاً ارتكز على ظلال العين الغرافيكية باللون الأزرق، التي تمتد على كامل الجفن العلوي وحتى خارج العين.

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داليدا خليل



الممثلة داليا خليل اعتمدت الروج الأحمر على طريقتها، حيث اختارته بتركيبة مات مكثقة تتناغم مع لون بشرتها. في المقابل، اختارت الى جانب أحمر الشفاه الأحمر المات، مكياج عيون برونزياً لامعاً.

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ريتا حايك



في أحدث صورها، ظهرت النجمة ريتا حايك، بأحمر الشفاه الأحمر الجريء، وبنغمات بشرة برونزية جذابة، الى جانب مكياج عيون سموكي ناعم جداً، وقد كانت إطلالتها في غاية الجمال والجاذبية.

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