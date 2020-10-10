تعرفي على أبرز فوائد الشاي لجمال العيون والرموش

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 أكتوبر 2020 05:35 صباحاً - تتعرض العينان إلى الكثير من المشاكل، حيث تُعد من الأعضاء الحساسة في الجسم، وعند ظهور إحدى مشاكلها الجمالية يلجأ البعض إلى حل تلك المشاكل بشكل طبيعي، وذلك باستخدام المكونات المتوفرة في المنزل، ومن أبرز المواد الطبيعية وأشهرها استعمالًا للعين الشّاي بأنواعه، حيث يتميز بفوائد عديدة سنعرفك عليها فيما يلي؛ لتعززي من جمالك به.



فوائد الشاي للرموش

فوائد الشاي للرموش



رموش العين هي من أبرز علامات جمال عيون المرأة، وذلك بتطويلها وتكثيفها، ولأن بعض النساء يواجهن مشكلة ضعف الرموش وتساقطها بالإضافة إلى نقص كثافتها بشكل ملحوظ، خاصة مع الاستخدام اليومي للماسكارا، ننصحك باستخدام الشاي، الذي سيساهم في حل هذه المشاكل، وذلك من خلال غمس كرة قطنية في الشاي الأخضر غير المُحَلَّى، ووضعها على الرموش من الجذور حتى الأطراف، وتركه لمدة عشر أو خمس عشرة دقيقة، ثم شطفه بالماء البارد، وبهذا سوف يحفز الشاي نموها ويساعد في تنظيف المسام، مما يسمح بحدوث نمو أكبر للرموش، خاصة أن الشاي الأخضر يحتوي على مادة الفلافونويد التي تحفز نمو الرموش، ويمكن فعل ذلك مرتين أو مرة واحدة يوميًّا لمدة ثلاثة أشهر، ولخليط أكثر فعالية في نمو الرموش اخلطي شاي العسل مع زيت اللوز الأصلي، ثم ضعيه على الرموش بأكملها، للحصول على أفضل نتيجة خلال أيام، كما يمكنك استخدام وصفة الشاي الأخضر وزيت الجوجوبا للحصول على نتائج أفضل، ولتطبيقها اخلطي ملعقتين من زيت الجوجوبا مع ثمن كوب من الشاي الأخضر، وبعدما يبرد ضعيه على الرموش لمدة لا تتجاوز عشر دقائق.

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فوائد الشاي للعيون

فوائد الشاي للعيون



يحتوي الشاي على العديد من الفوائد الطبيعيّة للعين، ومنها تقليل انتفاخ العيون ومحاربة التجاعيد وإزالة الترهل والخطوط الدقيقة، إلى جانب ترطيب العين ومنع الجفاف وتخفيف إجهاد العينين بعد العمل الطويل والمساعدة على الشفاء من الالتهابات التي تحدث تحت العين، بالإضافة إلى إزالة بقايا المواد الكيماوية التي يسببها المكياج، وإخفاء الهالات السوداء ومعالجة التهاب العين وحُمْرَتها، وذلك من خلال مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي، ولتطبيق الشاي على العينين قومي بوضع أكياس الشاي في الثلاجة لمُدّة 30 دقيقة، ثم ضعي الأكياس الباردة على الجفون وهي مُغمضة لمدة عشر دقائق لمرتين في اليوم، أو استخدمي كمادات الشاي على العينين، وذلك بوضع كيس شاي في ماء ساخن وتبريده ثم وضعه على العينين وتركه عشر دقائق، ويمكنك دهن تحت العين بنصف ملعقة عسل لمدة عشر دقائق، وبعد ذلك يغسل الوجه والعينين بماء فاتر، ولترطيب العينين ومعالجة كدماتها وآلامها يمكنك استخدام الطرق السابقة باستخدام شاي البابونج أو اللافندر.

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