سيروم الفيتامين C لبشرة مشرقة دائماً

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 أكتوبر 2020 05:35 صباحاً - يعتبر الفيتامين C من أكثر أنواع الفيتامينات التي تدخل في مجال العناية بالبشرة، لا بل أهمها. فهو بات يشكّل مكوّناً أساسياً في تركيبة العديد من الكريمات التي تقدّمها العلامات التجارية.

يلعب الفيتامين C دورا داعماً للبشرة في مواجهة علامات الشيخوخة من ترهّل وبقع داكنة وتجاعيد. كما يساعدها في التخلّص من أنواع مختلفة من الالتهابات التي قد تصيبها نتيجة عوامل عدّة.

كما انه للفيتامين C دور فعّال في تحفيز الجسم على إنتاج الكولاجين، البروتين المسؤول عن تعزيز مرونة البشرة، وبالتالي فهو يساعد في الحفاظ على نضارتها وحيويتها.



فوائد الفيتامين C



حماية البشرة من أشعة الشمس والحروق التي تسبّبها.

حماية البشرة من العوامل الخارجية والتلوّث وتأثيراتهما السلبية في صحّتها.

تعزيز إنتاج الهيدروكسي ليزين الذي يربط الجزيئات المسؤولة عن إنتاج الكولاجين.

حماية البشرة من البقع الداكنة وتغيّرات اللون.

تنشيط الدورة الدموية وتحفيز قدرتها على نقل الأكسجين.



أفضل أنواع المستحضرات الغنيّة بالفيتامين C



SkinCeuticals C E Ferulic

SkinCeuticals C E Ferulic



يأتي هذا السيروم بتركيبة غنية بمضادات الأكسدة والفيتامين C والفيتامين E وحمض الفيروليك.

Clinique Fresh Pressed Daily Booster with Pure Vitamin C 10% Serum

Clinique Fresh Pressed Daily Booster with Pure Vitamin C 10% Serum



يعتبر هذا السيروم من كلينيك بمثابة داعم للبشرة، فهو يحتوي على كمية من الفيتامين C النظيف الذي يتسلّل إلى أعماق البشرة بسلاسة وسهولة فيمنحها مظهراً مشرقاً، يمكن ملاحظته على الفور.



ISDIN Ceutics Flavo-C Ultraglican and Vit-C

ISDIN Ceutics Flavo-C Ultraglican and Vit-C



هو عبارة عن أمبولات زجاجية تحتوي على 8٪ من الفيتامين C النقي والمستقر الذي يبقى ناشطاً على الجلد لمدة 10 ساعات، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تم استخرجها من شجرة بييلوبا جينكو التي تساعد في حماية البشرة من أضرار الشمس والعوامل البيئية الأخرى.



Tatcha Violet-C Brightening Serum 20% Vitamin C + 10% AHA

Tatcha Violet-C Brightening Serum 20% Vitamin C + 10% AHA



يحتوي هذا السيروم من تاتشا على 20% من الفيتامين C كما يحتوي على كمية خفيفة من أحماض ألفا هيدروكسي المستخرجة من التفاح والجريب فروت والبرتقال والليمون الأصفر والليمون الأخضر والزعرور والعناب، والتي تساعد في تعزيز متانة نسيج البشرة وإشراقها.

