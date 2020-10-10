موديلات مناكير عصرية لخريف وشتاء 2020 – 2021

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 أكتوبر 2020 05:35 صباحاً - تفنّني هذا الخريف والشتاء، بأجمل موديلات المناكير العصرية، التي بإمكانك تنفيذها خلال دقائق معدودة ومن دون أي جهد، وهي مثالية للأيام العادية والمناسبات. وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة رائعة من موديلات المناكير العصرية لخريف وشتاء 2020 – 2021.



الأزرق والكروم

الأزرق والكروم





يعد المزج بين طلاء الأظافر الكروم اللامع والمناكير الأزرق المات فكرة رائعة لتزيين أظافرك بأسلوب عصري ومميز خلال الأيام المقبلة، حيث يمنح أظافرك مظهراً حيوياً مثالياً لكافة الأوقات. اختاري المناكير الأزرق الداكن المات والمناكير الكروم اللامع لتحقيق أفضل موديلات الأظافر لموسم خريف وشتاء 2020 – 2021.

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مناكير فرنسي بتدرجات الأزرق

مناكير فرنسي بتدرجات الأزرق





إن كنت تعتمدين الشكل اللوزي لأظافرك، فإن المناكير الفرنسي بتدرجات الأزرق سيكون من أفضل الخيارات لهذا الموسم لك، لا سيما إذا كنت تميلين الى الإطلالات الحيوية والمنعشة. اختاري المناكير النيود كقاعدة أساسية، من ثم اعتمدي تدرجات اللون الأزرق عند مقدمة الأظافر.

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مناكير أبيض مزين بوميض ذهبي



من دون أي تعب أو جهد، يمكنك هذا الموسم الحصول على مظهر أظافر كلاسيكي جذاب خلال دقائق معدودة. إذ يكفي أن تضعي طبقتين من المناكير الأبيض، وتزيني أظافرك من ثم بملصقات ذهبية ناعمة تمثل شكل الوميض.

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الأظافر ذات الأطراف المعدنية



إن كنت تمتلكين أظافر قصيرة وترغبين في جعلها ذات مظهر مميز وجذاب، فلا تترددي في اعتماد شكل الأظافر ذات الأطراف المعدنية، بحيث تتركين النصف السفلي من أظافرك عارياً أو مطلياً بطبقة من المناكير النيود، ومن ثم تضعين الرقائق المعدنية باللون الفضي على النصف السفلي من أظافرك.

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الأظافرالفضية الغليتر

الأظافرالفضية الغليتر





لمناسبات وأعياد الشتاء، بإمكانك الحصول على مظهر أظافر أنيق جداً، وجريء في الوقت نفسه، من دون الحاجة الى إضافة أي لمسة أخرى. يكفي أن تضعي طبقتين من ظلاء الأظافر باللون الفضي الغليتر، بعدها استخدمي المناكير الشفاف اللامع للمسة نهائية مكتملة.

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الأظافر المرصعة بأحجار الراين

الأظافر المرصعة بأحجار الراين





للحصول على مظهر أظافر يشبه المجوهرات الثمينة، زيني أظافرك بأحجار الراين الزرقاء والخضراء، على أن تضعي مسبقاً طبقتين من المناكير النيود الفاتح. علماً أن الأظافر المرصعة بأحجار الراين تناسب جميع أطوال وأشكال الأظافر.

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