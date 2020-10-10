تفتيح ما بين الفخدين بسرعة..بخلطات طبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 أكتوبر 2020 05:35 صباحاً - تُعاني الكثير من السيدات من مُشكلة التصبغات ما بين الفخذين التي تؤدي إلى تغير اللون الطبيعيّ للجلد وتجعله أكثر سوادًا. ولُحسن الحظ بات من السهل معالجة هذه المشكلة بعيدًا عن العلاجات التجميلية الباهظة الثمن، وذلك من خلال إستخدام المكونات الطبيعية الآمنة، والفعّالة لعلاج السواد الظاهر وتفتيح منطقة ما بين الفخدين بسرعة.



تفتيح ما بين الفخدين بسرعة بخلطات مذهلة

تبييض منطقة ما بين الفخذين بطرق طبيعية

إليك، فيما يأتي أبرز الوصفات الطبيعية والآمنة، التي ننصحك بتطبيقها للحصول على نتائج رائعة في السطور الآتية:

الطماطم لتفتيح ما بين الفخذين

الطمام لتفتيح منقة ما بين الفخذين

تُعدّ الطماطم الحل الأمثل لعلاج تصبّغات الجلد والبشرة الباهتة، كذلك البقع الداكنة وذلك لإحتوائِها على مضادات الأكسدة ومادة الجلوتاثيون التي تُعالج مشاكل البشرة، وهذا ما يجعل الطماطم إحدى المواد التي تُساعد في تفتيح منطقة ما بين الفخدين وتبييضها.

المُكوِّنات:

حبة طماطم.

طريقة الإستخدام:

تُؤخذ قطعة من الطماطم، وتُدلّك بها منطقة ما بين الفخدين بحركاتٍ دائرية مدّة دقيقتين، يُترك عصير الطماطم مدّة 10 دقائق، ثم تُغسل بالماء البارد، تُكرّر الطريقة مرّة واحدة يوميًا.



الألوفيرا لتفتيح ما بين الفخذين

تتميّز الألوفيرا بخصائص فعالة في تفتيح البشرة

يُعدّ الألوفيرا الصبار مكوّنًا طبيعيًا رائعًا لتفتيح منطقة ما بين الفخدين، وذلك لأنّه يُعزِّز تجديد الجلد، ويُعالج الخلايا الجلدية التالفة.

المُكوِّنات:

ورقة من صبّار الألوفيرا.

طريقة الإستخدام:

تُقطع ورقة الصبّار؛ ليتم إستخراج ما بداخلها من جلّ، يُوضع الجلّ على منطقة ما بين الفخدين، ويُترك عليها مدّة 20 دقيقة، ثم تُغسل بالماء، وتُكرّر الطريقة مرّة واحدة يوميًا.



عصير الليمون والعسل لتفتيح ما بين الفخذين

الليمون لتفتيح لون البشرة

يحتوي عصير الليمون على فيتامين ج، الذي يُحسِّن بشرة الجلد، ويُحفِّز نمو الخلايا الجديدة فيها، بالإضافة إلى قدرته على إزالة خلايا الجلد الميتة، وتفتيح منطقة ما بين الفخدين، كما يُساعد العسل على التخلص من البكتيريا والجراثيم العالقة، ويعمل أيضًا على تبييض البشرة.

المُكوِّنات:

ملعقة كبيرة من اللبن العادي.

نصف ملعقة صغيرة من العسل.

عصير نصف ليمونة.

طريقة الإستخدام:

تُخلط المُكوِّنات جيدًا، يُوضع الخليط على منطقة ما بين الفخدين، ويُترك عليها مدّة 10 دقائق، ثم تُغسل البشرة بالماء.



الليمون والزبادي لتفتيح ما بين الفخذين

بُعتبر الزبادي مكوّن فعّال في تبييض وتفتيح منطقة ما بين الفخذين

يعدّ عصير الليمون من المواد الطبيعيّة، والفعّالة في تبييض منطقة ما بين الفخدين، ويُستخدم لتشجيع وظائف خلايا البشرة وتفتيحها، وذلك لأنّه غنّي بحمض الستريك الذي يُساعد على تجديد الخلايا الميتة.

المُكوِّنات:

مقدار من عصير الليمون.

مقدار من الزبادي.

طريقة الإستخدام:

تُخلط المُكوِّنات جيدًا، يُوضع الخليط على منطقة ما بين الفخدين، ويُترك عليها مدّة 15 دقيقة، تُغسل البشرة بالماء، تُكرّر الطريقة مرّة واحدة يوميًا.

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عصير الخيار ومسحوق الكركم لتبييض ما بين الفخذين

يعدّ الكركم من المكونات الطبيعية والفعّالة في تبييض لون البشرة

يحتوي الخيار على خصائص تبييض تساعد على تفتيح منطقة ما بين الفخدين، كما يحتوي الكركم على خصائص مُطهِّرة ومُضادة للأكسدة والإلتهابات تُساعد على جعل الجلد صحيًّا ومتوهّجًا.



المُكوِّنات:

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ملعقتان كبيرتان من عصير الخيار.

نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم.

طريقة الإستخدام:

تُخلط المُكوِّنات جيدًا، يُوضع الخليط على منطقة ما بين الفخدين، تُغسل البشرة بالماء البارد، تُكرّر الطريقة مرّة يوميًا.



قشر البرتقال والزبادي لتفتيح ما بين الفخذين

يُساهم قشر البرتقال في التخلص من اسوداد لون البشرة

تُساعد قشور البرتقال على التخلص من الخلايا الميتة، وإزالة سواد منطقة ما بين الفخدين وتفتيحها، ويحتوي الزبادي على خصائص تبييض طبيعية.

المُكوِّنات:

قشر حبتين من البرتقال.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي العادي.

القليل من العسل.

طريقة الإستخدام:

تُجفف قشور البرتقال في الشمس، وتُطحن، ثم تُخلط ملعقة كبيرة من قشر البرتقال مع باقي المُكوِّنات جيدًا، للحصول على عجينة، تُوضع العجينة على منطقة ما بين الفخدين، وتُترك عليها حتّى تجف، تُقشّر المنطقة بإستخدام الأيدي الرطبة، ثم تُغسل بالماء البارد، تُكرّر الطريقة مرّتين أسبوعيًا.



البطاطس لتفتيح ما بين الفخذين

البطاطس تتميّز بخصائص فعّالة في تبييض البشرة

تحتوي البطاطس على خصائص حمضية تساعد على تفتيح منطقة ما بين الفخدين بفعاليّة.

المُكوِّنات:

حبة بطاطس.

طريقة الإستخدام:

تُقطّع البطاطس، ويُؤخذ الُّلب الموجود داخلها، ثم يُوضع الُّلب على منطقة ما بين الفخدين.



صودا الخبز لتفتيح ما بين الفخذين

يُساعد خبز الصودا في تفتيح لون البشرة وإزالة الخلايا الجلدية الميتة

تُساعد صودا الخبز على إزالة الخلايا الجلدية الميتة، وتساهم في تفتيح منطقة ما بين الفخدين بفعالية كبيرة.

المُكوِّنات:

ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

مقدار من الماء.

طريقة الإستخدام:

تُخلط المُكوِّنات جيدًا للحصول على عجينة، ثم تُوضع العجينة على منطقة ما بين الفخدين، وتُترك عليها مدّة 5 دقائق، تُغسل بالماء الدّافئ، تُكرّر الطريقة مرّتين أسبوعيًا.



اللوز والعسل لتفتيح ما بين الفخذين

تفتيح ما بين الفخذين بخلطة اللوز والعسل

يُساعد العسل على التخلص من البكتيريا والجراثيم العالقة، ويعمل أيضًا على تبييض منطقة ما بين الفخدين، بالإضافة إلى اللوز الذي يُساعد على التخلص من الخلايا الميتة والأوساخ، وإنتاج خلايا جديدة نضرة وصحية.

المُكوِّنات:

مقدار من اللوز.

نصف ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة الإستخدام:

يُنقع اللوز في الماء مدّة ليلة كاملة، يُطحن اللوز للحصول على عجينة، يُضاف العسل لعجينة اللوز، وتُخلط المُكوِّنات جيدًا، ثم تُوضع العجينة على منطقة ما بين الفخدين، وتُترك عليها مدّة 20 دقيقة، تُغسل بالماء الفاتر.



بياض البيض والسكر لتفتيح ما بين الفخذين

يحتوي بياض البيض على نسبة عالية من البروتينات التي تعمل كمضادات للإلتهاب وتحمي البشرة من الإلتهابات الخارجية، كما يُستخدم مع السكر لتفتيح منطقة ما بين الفخدين.

المُكوِّنات:

بياض بيضة.

مقدار من السكر.

طريقة الإستخدام:

تُخلط المُكوِّنات جيدًا، حتى نحصل على عجينة كثيفة القوام، تُوضع العجينة على منطقة ما بين الفخدين، وتُترك عليها حتى تجفّ، ثم تُزال العجينة كالقناع.

أسباب اسوداد الجلد

تتعدّد الأسباب الكامنة وراء اسوداد الجلد في مناطق معينة بالجسم، وقد يحدث ذلك جرّاء كثرة التعرّق أو التعرُّق الناتج عن السمنة، ومشكلات جلدية مختلفة، بالإضافة إلى إرتداء الملابس المصنوعة من البوليستر التي لا تمتص العرق بشكلٍ جيد، وأيضًا كثرة إستخدام منتجات التبييض المنتشرة في الأسواق، والتي تحتوي على المواد الكيميائية التي تضرّ بالبشرة وغيرها من الأسباب.

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