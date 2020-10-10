إليك أبرز عطور البرغموت لرائحة لا تقاوم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 أكتوبر 2020 05:35 صباحاً - يهتم الكثير من الرجال والنساء بـ العطور المميزة ذات الروائح الفريدة من نوعها، ولعطور البرغموت تأثير منعش ومفيد في معالجة الإجهاد والقلق، وتتناغم رائحته بشكل جيد مع الخزامى والبابونج وخشب الصندل والورد، ولكن لا يجب استخدامه قبل أو بعد التعرض لأشعة الشمس، على الرغم من أنه أفضل العطور الصيفية؛ وذلك لأنه يتمتع برائحة خفيفة ومنعشة وشخصيته معقدة للغاية، فبالتالي هناك دائمًا المزيد مما يمكن اكتشافه ليتميز عن غيره من المكونات التي عادة يتم وضعها في العطور، ولجاذبيتك نقدم لك فيما يلي أبرز العطور المصنوعة منه، مع نبذه عنه.



ما هو البرغموت؟



البرغموت فاكهة حمضية كمثرية الشكل إلى حدٍّ ما، تنمو على الأشجار الصغيرة المعروفة بالبرغموت، وهو هجين بين ليمون الكمثرى والكريفون، وتنتج هذه الفاكهة في المنطقة الساحلية بمقاطعة ريدجو كالابريا في جنوب إيطاليا، كما يُزرع في ساحل العاج والأرجنتين والبرازيل، ولكن نوعية المحصول في جوهرها لا تُقارَن مع ثمار البرغموت المنتجة من ريدجو كالابريا؛ بسبب عوامل تتعلق بالتربة. ومن قشر هذه الثمرة يُستخرج زيت البرغموت الزكي، ويُستخدم أيضًا في صناعة العطور وعلاج الاكتئاب، وفي صنع الحلويات، وهو مساعد على الهضم أيضًا، ويُنتج مصنع تجاري في إيطاليا ضمن الصناعات الغذائية مربى الفاكهة باستخدامه كعنصر رئيسي، وهو أيضًا شعبي في اليونان كمادة حافظة، حيث تُصنع مع قشور البرغموت المغلي في محلول سكري.

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عطر توم فورد فينيشين برغموت

عطر دولتشي أند غابانا فلفت برغموت

عطر توم فورد فينيشين برغموت



يجسد هذا العطر أفضل استخدام ممكن للبرغموت، وهو من علامة توم فورد، التي تعرف تمامًا ما الذي تقوم به حين يتعلق الأمر بالعطور، وتمكنت في هذا العطر من استغلال انتعاش البرغموت وأضافت إليه البهار والخشب والزهور، مما جعل البرغموت يَبْرُزُ بشكل غني جدًّا وعميق، ويعبِّر هذا العطر عن الانتعاش مع دفء التوابل وغنى روائح الزهور والأخشاب، مما جعل العطر في قمة الأناقة والجاذبية، ويمكن استخدامه للجنسين.

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عطر لي لابو بيرغموت ٢٢

عطر لي لابو بيرغموت ٢٢



يخرج هذا العطر من البرغموت عن القاعدة المتعارف عليها، وهي أن الروائح الجميلة تخرج من بيوت العطور الأوروبية؛ فعطر لي لابو بيرغموت يخرج من أمريكا، ويتمتع بشخصيته الخاصة؛ فرائحة البرغموت في هذا العطر تمتزج مع العنبر والمسك والفانيليا إلى جانب الجريب فروت والبرتقال المر وزهور الليمون وخشب الأرز، ومع بساطة قارورة العطر فإنه يمتلك رائحة مميزة جدًّا ومعقدة، لتمنحه رائحة فريدة من نوعها.



عطر دولتشي أند غابانا فلفت برغموت



يثير عطر Velvet Bergamot الحواس وينعشها بدفعة عطرية قوية من الإحساس الغني بالحلو والحامض في نفس الوقت، وذلك بفضل احتوائه على نوعين من البرغموت ذي الجودة الممتازة، كما أنه غني ببراعم الكشمش المركزة، ويحتوي العطر أيضًا على رائحة زهرة البرتقال وأوراق اللارنج التي تضفي الرائحة الغنية والإحساس الرائع لصيف مدينة صقلية، فهو عطر مثير وساحر على نحو رقيق وناعم.

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