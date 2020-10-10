قبل الجامعة ..امنحي شعركِ لمعانًا طبيعيًا عبر هذه الوصفات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 أكتوبر 2020 05:35 صباحاً - بينما تعتقد الكثيرات من الفتيات خطأً أن إعادة حيوية الشعر وجاذبيته تكمن في استخدام الشامبوهات الغنية بالمواد الكيمائية وغيرها من منتجات العناية بالشعر، تؤكد التجربة الواقعية أن هذا الغرض لا يمكن تحقيقه إلا عبر الخلطات الطبيعية.



لهذا السبب ونظرًا لاقتراب دخول الجامعات، سأخبرك اليوم بأفضل خلطات يُمكنكِ اتباعها للحصول على شعر لامع وجذاب بالجامعة:



البقدونس والروزماري

المكونات:

2 ملعقة كبيرة بقدونس

نصف كوب من الروزماري

كوب ماء

طريقة التحضير:

أحضري وعاءً مناسباً لوضع البقدونس، الروزماري وكوب الماء ثم اتركيها على النار حتى إتمام عملية الغليان.

عقب الانتهاء من ذلك، اتركي المزيج يهدأ تمامًا ثم أغرقي شعركِ به واتركيه مدة زمنية لا تقل عن ساعة ونصف قبل شطفه بالماء.

كرري هذه الوصفة كل 3 أيام؛ حتى تحصلي على النتائج المطلوبة.



العسل والماء

العسل والماء

المكونات:

2 ملعقة عسل كبيرة

3 أكواب من الماء

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طريقة التحضير:

تعتبر هي الأسهل مقارنة بما سبق؛ حيث إنها لن تحتاج منكِ سوى إذابة العسل في الماء، ثم شطف الشعر به وتركه إما 30 دقيقة قبل غسله، أو تجفيفه بشكل جيد دون الحاجة إلى غسله.





الأفوكادو وزيت الزيتون

الأفوكادو وزيت الزيتون

المكونات:

2 ملعقة زيت زيتون

ثمرة أفوكادو مهروسة

طريقة التحضير:

قبل بدء إعداد الخلطة، قومي بشطف شعركِ بالماء، ثم اخلطي ثمرة الأفوكادو المهروسة بزيت الزيتون؛ حتى يصبح القوام متماسكاً.



بمجرد الانتهاء مما سبق، افردي الخلطة على شعركِ واتركيها فترة لا تقل عن ساعة ثم اشطفي شعركِ.

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