أطعمة ممنوعة في الموجة الثانية لفيروس كورونا

صحة

ينصح الخبراء خلال فترة انتشار فيروس كورونا المسجد، وخاصة خلال موجته الثانية التي تجتاح العالم كله، بالإكثار من تناول الأطعمة التي تقوي الجهاز المناعي، والذي يعد خط الدفاع الأول ضد الفيروس نظرا لأنه لا يوجد علاج له حتى الآن.

وفي المقابل، هناك أيضا بعض الأطعمة والمشروبات التي يجب الإقلاع عنها وتقليلها تماما خلال محاربة الفيروس حتى ينتهى، أو إنتاج علاج يقضي عليه، وفيما يلي بعض الأطعمة التي يجب تقليلها نظرا لأنها تضعف الجهاز المناعي، بحسب عالمة الأوبئة الروسية أولجا نيناستينا.

وقالت "أولجا" لـ"سبوتنك"، إن الوجبات السريعة والمعلبة من الأطعمة التي يجب تجنبها لأنها تؤثر على جدران الأوعية الدموية وتضعف المناعة، كما أن الأطعمة المعلبة المصنعة خالية من القيمة الغذائية.

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وأضافت أنه يجب أيضا تجنب تناول السكر، لأنه يؤثر سلبًا على نفاذية جدار الأوعية الدموية ونمو البكتيريا، كما يجب تقليل تناول الأطعمة المقلية والوجبات السريعة، لأنها ليست أفضل مجموعة من الأطعمة للحفاظ على المناعة.

وأوضحت عالمة الأوبئة الروسية، أن هناك بعض الأطعمة التي يجب الإكثار من تناولها، حيث يحتاج الجهاز المناعي إلى الحفاظ عليه خلال تلك الفترة الصعبة، وليس إضعافه، لذلك من المهم بشكل خاص الحصول على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن الموجودة في الخضار والسلطة الخضراء.

ونصحت "أولجا" بأنه يجب يحتوي النظام الغذائي الصحي الذي يقوي المناعة على الأسماك والمأكولات البحرية والدواجن ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى شرب المزيد من السوائل.

وقالت الطبيبة إن "فيروس كورونا خطير بشكل أساسي على كبار السن، لذلك من المهم أن يحتوي نظامهم الغذائي على كمية كافية من البروتينات والفيتامينات. ولا ينصح بتناول اللحوم الحمراء بشكل متكرر، ولكن يجب أن تكون موجودة في النظام الغذائي مرة واحدة في الأسبوع فقط".

وأشارت إلى أن الطعام لا يكفي لتقوية المناعة، فأنت بحاجة إلى مزيد من الحركة واستنشاق الهواء النقي وتجنب الإجهاد.