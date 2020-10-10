كتب: هن - 03:53 ص | السبت 10 أكتوبر 2020

يقدم لك موقع "هن" طريقة عمل البلوبيف في البيت، دون مواد حافظة أو صناعية، ويمكن أكله دون إضافات أو مع البيض المقلي. المقادير كيلو لحمة قطع. ربع كيلو دهن. ملعقة كبيرة سماق. ورق لورا. حبهان فصوص. كوب فول صويا. ملعقة صغيرة لون طعام أحمر. ملعقة كبيرة جيلاتين بودر. ماء. Advertisements نصف كوب ملح. نصف كوب خل. نصف ثمرة بنجر مبشورة. فلفل أسود. طريقة عمل البلوبيف في البيت يخلط الماء والملح والخل وورق اللورا والسماق والبنجر المبشور والحبهان ثم تضاف قطع الدهن. تنقع اللحمة في الخليط لمدة 4 أيام في الثلاجة، ثم تخرج من الخليط وتسلق. ينقع فول الصويا في الماء المضاف له لون الطعام الأحمر، ويمكن نقع فول الصويا في ماء سلق اللحمة. تفرم اللحمة مع فول الصويا في الكبة ثم يذاب الجيلاتين في ماء سلق اللحمة. يضاف الجيلاتين إلى خليط اللحمة ويقلب. يوضع الخليط في علبة نظيفة مجففة ثم يحفظ في الثلاجة ويستخدم عند الحاجة.

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