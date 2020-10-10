فوائد مذهلة لـ كوب ماء ساخن على الريق صباحا

صحة

نصيحة مستهلكة، "تناول كوب من الماء الساخن، صباحا على الريق"، يتداولها الكثيرين فيما ينهم، دون معرفة تحديدا هل تلك مجرد خرافة عن عادة صحية، أم لتناول الماء الدافئ صباحا فوائد حقيقية على الصحة، وفقا لموقع "ديلي ميديكال إنفو"، للماء الساخن على الريق عدد من الفوائد الصحية، ما يجعله عادة صحية يجب ممارستها يوميا.

فوائد الماء الساخن على الريق

الطاقة

الماء الساخن يؤدي إلى تدفق الدم إلى أنسجة الجسم والخلايا فيه، حيث يعتبر أحد المشروبات التي تدخل من ضمن مشروبات الطاقة الطبيعية، لأنه يحسن من عملية تدفق الدم إلى خلايا الجسم.

خسارة الوزن

الماء الساخن يساعد حرق السعرات الحرارية الموجودة في الجسم، وبالتالي خسارة الوزن لمن يتبع حمية غذائية، حيث تستخدم أنظمة الحمية الغذائية مشروبات دافئة مثل الماء والليمون في حرق الدهون لقدرتها المذهلة على إنقاص الوزن.

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مشكلات الجهاز الهضمي

يعتبر الماء الساخن في الصباح عند الاستيقاظ من النوم وعلى الريق، من العوامل التي تساهم في علاج مشاكل الجهاز الهضمي من الانتفاخات والإمساك، وغيرها.

ينظم مستويات السكر في الدم

يعمل تناول أصحاب مرض السكري لكوب من الماء الدافئ صباحا فور الاستيقاظ من النوم، على ضبط مستوى السكر في الدم، وتنظيمه، وبالتالي لن يلجأ على المدى الطويل للأدوية، أو الأنسولين، ولكن يجب معه اتباع نظاما غذائي صحيا.

السموم

شرب كوب من الماء الدافئ على الريق يعمل على تنظيف المعدة والكبد من السموم الموجودة في الجسم، ويساعد على إخراج السموم من الجسم.