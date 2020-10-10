أحمد حسن: هنعمل فيديوهات هادفة أنا وزينب.. ونفسنا ندخل مجال التمثيل

علاقات و مجتمع

خصصت الإعلامية ياسمين سعيد، فقرة حوارية ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "إم بي سي مصر"، استضافت فيها اليوتيوبرز أحمد حسن وزينب، بعد أزمتهما الأخيرة.

وتحدث اليوتيوبر أحمد حسن، عن حقيقة قرار اعتزالهما تصوير الفيديوهات، قائلا: "الفيديو المتداول كان في 2018، والناس نزلته على أساس أنه جديد، حتى شكلي كان مختلف عن الفيديو، ومش مقررين اننا نعتزل، الفترة الجاية هنعمل فيديوهات هادفة مع الفيديوهات اللى يحبها الناس".

وتابع: "لو فيه 5 بينتقدنا وفيه مليون مش بينقدنا احنا هنركز مع الـ5، عشان نعرف بينقدونا في إيه عشان بعد كدة هنحسنه، ولازم نقدم حاجة ترفيهية للناس، فيه 6 ملايين على قناتنا ولو قدمنا لهم محتوى تاني غير اللي كانوا بيتفرجوا عشانه مش هيبقوا يتفرجوا".

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وقال اليوتيوبر أحمد حسن، إن الأرباح التي يتحدث عنها الناس عن قناتهما على موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب" هي أرباح خيالية ومجرد اجتهادات.

وأضاف أنه يعيش مع زوجته في بيت إيجار ليس ملكا لهما، وكذلك أسرة والده وأسرة والد زينب، متابعا: "بنشتغل ونجتهد على اليوتيوب عشان نتمنى ربنا يكرمنا بفلوس نسكن في ملك".

وأشار "حسن" إلى أنه لم يندم على دخول عالم المؤثرين على اليوتيوب لأنه كان يتمنى دخول مجال التمثيل وعند بداية الحلقات كان يصور أفلاما قصيرة مع زوجته من أجل حلمهما المشترك وهو التمثيل وكانا يقدما محتوى عائليا.

ولفت "حسن" إلى أنهما ما زالا يطمحان في دخول مجال التمثيل، مشيرا إلى تحقيقهما شهرة واسعة على السوشيال ميديا في مصر والوطن العربي، وهو الأمر الذي أعطاهم دفعة من أجل الاستمرار في تقديم محتوى مصور على اليوتيوب.