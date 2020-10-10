كل ما تريد معرفته عن طرق وقاية الطلاب من عدوى كورونا قبل بداية الدراسة

ماما

أيام قليلة تفصلنا عن عودة الدراسة، وتبحث كل أم عن طرق الوقاية لحماية أولادها من فيروس كورونا المستجد، أثناء فترة الدراسة، وطرق توعية الأبناء بمراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغيرها من الإرشادات التي يحتاج الطلاب التعرف عليها.

أوضح محمود الأنصاري استشاري المناعة والكائنات الدقيقة، أن هناك بعض الأعراض التي تحتاج إلى عزل الطالب ومنع ذهابه إلى المدرسة، منها الكحة الجافة المصحوبة بآلام شديدة في العضلات.

وأضاف في حديثه لـ"هُن"، أن من الأعراض الأخرى التي تستلزم جلوس الطالب بالمنزل: الكحة المستمرة، آلام الآذن، اختفاء حاسة الشم والتذوق، التهاب ملتحمة العين.

ومن ضمن الاعراض المعوية القيء، الإسهال، ارتفاع درجة الحرارة، وعند ظهور أي من هذه الأعراض وخاصة للطلاب في سن 12 عامًا، يجب عزل الطالب في غرفة عزل وصرفه من المدرسة.

خبيرة تغذية توضح أفضل الوجبات للطلاب في المدارس لتقوية المناعة

أوضحت إيمان طه استشاري التغذية العلاجية، أن من أفضل الوجبات للطلاب في المدارس تناول المكسرات وثمرة فاكهة مثل التفاح، فهي من الفواكه المفيدة للطلاب.

وأضافت في حديثها لـ"هُن"، أن الفاكهة والخضروات من الأطعمة المهمة للطفل، بالإضافة إلى عصير طبيعي خال من السكر، ويجب تقديم النصيحة للطالب بشرب كميات كبيرة من المياه.

ويجب عدم إعطاء الطفل الشيكولاتة أو البسكويت يوميا، لاحتوائهما على سعرات حرارية عالية، مشيرة إلى فوائد المكسرات للطفل في زيادة الانتباه وتحسين القدرات العقلية.

إجراءات احترازية قبل ذهاب الطالب إلى المدرسة

ومن الإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها قبل ذهاب الطالب إلى المدرسة، انتظام النوم، الاهتمام بالأكل والشرب الصحي فهما النصيحة الذهبية لضمان الحفاظ على الأطفال، بالإضافة إلى الاهتمام بالتباعد الجسدي.

وكانت وجهت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من النصائح لأولياء الأمور لحماية أولادهم من فيروس كورونا أثناء فترة الدراسة، ومنها:.

التأكّد من غسل الطالب يديه بالماء والصابون قبل الخروج من المنزل والذهاب إلى المدرسة.

وضع الكمامة على وجه الطالب بشكل مناسب لمن هم فوق الـ12 عامًا.

Advertisements

يعطي ولي الأمر، الطالب، الطعام والشراب الخاص به، مع مراعاة أن تكون مغلفة بشكل صحي وسليم والحرص، على أن يتبع الطفل نظاما غذائيا صحيا مما يقوي الجهاز المناعي.

تأكّيد ولي الأمر على ابنه أوابنته استخدام الطعام والشراب الخاص به، وعدم الشراء من الباعة الجائلين.

يوصي الأهالي في حالة وجود أعراض مرضية، تنفسية أو ارتفاع درجة حرارة الطالب أو مخالطته لحالة كورونا "كوفيد -19"، بعدم إرسال أولادهم إلى المدرسة، وإخبار مشرف الأتوبيس المدرسي أو المسؤولين بالمدرسة.

يراعى تطهير الأيدي بمجرد النزول من الأتوبيس فورًا وقبل دخولهم إلى المدرسة.

يحرص ولي الأمر على تفادي الزحام بالأطفال قدر الإمكان.

الالتزام بممارسة الرياضة بشكل مستمر.

توعية الطفل بالحفاظ على التباعد الاجتماعي خلال تواجدهم داخل المدرسة.

متابعة درجة حرارة الطفل وقياسها بشكل يومي، وفي حالة ارتفاع درجة الحرارة ينصح بعدم ذهابهم إلى المدرسة.

التأكيد على الابن/ الابنة بعدم مشاركة الأدوات الشخصية بين الأطفال في الفصول.

الحرص على توفير الأدوات الوقائية مع الطلاب عند الذهاب إلى المدرسة.

ينبغي للوالدين أن يكونا القدوة للابن/ الابنة في السلوك الصحي والاجتماعي.

توفير التغذية المناسبة والتشجيع على ممارسة النشاط البدني للحفاظ على صحة سليمة لهم.

المحافظة على النظام وضمان الحصول على ساعات نوم كافية.