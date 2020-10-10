ديانا حداد: بحب نفسي ومش مستعدة للزواج مرة أخرى

علاقات و مجتمع

أكدت الفنانة ديانا حداد، أنها غير جاهزة لبدء حياة زوجية جديدة، لذلك فهي ترفض حاليا فكرة الزواج، ويزيد هذا الشعور داخلها بعدم استعدادها للزواج.

وأجابت في لقائها مع الإعلامي إيلي نخلة، ببرنامج "The insider بالعربي"، عند سؤالها من تحب؟: "أنا بحب نفسي ومش مستعدة يكون في إنسان بحياتي دلوقتي".

وأوضحت فخرها باعتماد قاعدة "سامح لترتاح" في حياتها، وهذا ما يجعل روحها دائماً في مرحلة الشباب، ويبعد عنها الأمراض.

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وترى أن الحسد والغيرة يدمران الإنسان ومن وحي أغنيتها الأخيرة "مش راح نختلف" التي تتضمن عبارة "تنذكر وما تنعاد"، قالت "ديانا" إنها تتمنى أن تمحي أثر كل الناس التي تركت في حياتها ذكرى غير سعيدة، لكنها عادت وأكدت أنها إنسانة مسامحة.

ديانا حداد برنسيسة الغناء العربي

لقبت ديانا حداد ببرنسيسة الغناء العربي، وهي واحدة من أشهر المغنيات على الساحة العربية، وتعد من أكثر الفنانات الرائدات نجاحا في تاريخ الموسيقى الشرقية المعاصرة وفي العالم العربي، شاركت في برنامج الهواة ستديو الفن، قدمت أول أغانيها الخاصة في البرنامج وهي "طير اليمامة"، والتي سجلتها في أول ألبوماتها "ساكن".

وعن كواليس اعتناقها الإسلام، قالت خلال استضافتها ببرنامج "مجموعة إنسان" : "كان بالصدفة مع دخول شهر رمضان الكريم، وقمت بالصيام وقراءة القرآن، هناك الكثير من الناس ساعدوني على الالتزام بفرائض الإسلام".

في مايو 2018، أوضحت أنها ولدت لأب مسيحي وأم مسلمة، وأن زواج الديانات المختلفة في لبنان أمر عادي.

وفي سن العاشرة، حرصت ديانا، على حفظ آيات من القرآن الكريم، فقد كان يجاورها عدد كبير من المسلمين، فبدأت حينها تتعرف على الديانة الإسلامية عن قرب.