كتب: هن - 01:06 ص | السبت 10 أكتوبر 2020

قدم الشيف الشربيني طريقة عمل كفتة برغل، وذلك من خلال برنامج "الشيف"، المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوصفات التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة. مقادير عمل كفتة برغل 500 جرام لحم مفروم نصف كوب برغل ناعم بصلة كبيرة مفرومة 1 ثمرة فلفل خضراء مفرومة 1 ملعقة صغيرة شطة 1 ملعقة صغيرة كمون ثلث كوب بقدونس طازج مفروم 3 فص ثوم مفروم Advertisements نصف كوب نعناع طازج مفروم 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون 2 ملعقة صغيرة زيت 1 ملعقة صغيرة ملح 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود 1 ملعقة صغيرة ملح بطاطس شبس للتقديم طريقة عمل كفتة برغل يوضع البرغل في وعاء ويضاف عليه ماء ساخن حتى يغطيه يترك لمدة 15 دقيقة حتى يمتص الماء. تضاف باقي المكونات وتعجن في الكبة. اصنعي كرات الكفتة أو توضع في صينية وتفرد وتدخل الثلاجة لمدة 10 دقائق. يوضع الزيت على وجه الكفتة، ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم مع البطاطس الشبس

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