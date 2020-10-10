محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

من الطبيعي أن يتقدم الرجل لطلب الزواج من المرأة، لكن هناك بعض السيدات يقترحن الأمر على الرجال، وذلك لأن بعضهن يتحررن من العادات والتقاليد الاجتماعية المتعارف عليها.

بشكل عام، هناك 5 أسباب تجعل النساء غير قادرات على طلب الزواج من الرجل، نستعرضها وفقا لموقع "brides".

1- يشفق عليكِ الناس أو يسخروا منكِ

تخشى المرأة من طلب الزواج من الرجل، حتى لا تتعرض للشفقة والسخرية من أصدقائها وعائلتها، إذا أخبرتهن بذلك، وقد يصفوها بالجنون للتفكير في ذلك.

2- الخوف من كسر العادات

الأمر المتعارف عليه أن يطلب الرجل من حبيبته الزواج بطابع رومانسي، لكن حدوث العكس سيعني كسر العادات وبالتالي ستفقد المرأة الحس الرومانسي بطلب ذلك الأمر من حبيبها، كما أن نظرة من حولها إليها ستكون غريبة.

3- قوانين بعض الدول

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بعض الدول لديها قوانين تتعلق بطلب المرأة الزواج من حبيبها وليس العكس كالمعتاد، على سبيل المثال، لا يمكن للنساء في فنلندا أن يتقدمن لطلب الزواج من زملائهن إلا في سنوات كبيسة- 29 فبراير-، الأمر كذلك أيضا في اسكتلندا.

مع هذه القوانين القديمة، أو على الأقل التقاليد المقبولة عمومًا مثل هذه - حتى لو كانت لا يعاقب عليها القانون - فإن فكرة أن المرأة تطرح السؤال، أمر مضحك، لأن الرجال هم من يتقدمون في الغالب.

4- انتظار الخطوة الأولى من الرجل

في الغالب تم تنشئة المرأة عموما على أن تكون سلبية، خاصة عندما يتعلق الأمر بطلب الزواج، تميل العديد من السيدات إلى الاعتقاد بأنه يجب أن تكون أنثوية ولا تسبق خطوة الرجل، هذا يعني انتظار أن يطلب منها الرجل الزواج، أو مثلا يعرض عليها تناول مشروب.

5- الهجوم على ذكورة الرجل

يعتبر الناس أن طلب المرأة الزواج من الرجل، هجوما على ذكورة الرجل، حيث ينظر الغالبية العظمى إلى أن الرجل له الحق في اختيار شريكة حياته وهو صاحب قرار الطلب، بينما المرأة ليست كذلك.

أما إذا كان لدى المرأة التي تطلب الزواج القدرة على كسر كل أشكال الذكورة هذه، فقد ينظر إليها على أنها قامت بفعل شاذ عن المجتمع، لكن الحقيقة ليست كذلك، حيث أن أفكارنا عن الذكورة والأنوثة تم التوصل إليها من قبل أشخاص عبر التاريخ، ما يعني أنها نسبية، لكن التغيير الاجتماعي يستغرق وقتًا طويلا كي نتعايش مع فكرة أن المرأة يمكن أن تطلب الزواج مثل الرجل تماما.