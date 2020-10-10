أسرار جمالية من" كونستانس وو" لبشرة تُحسدين عليها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 أكتوبر 2020 01:39 صباحاً - تعد النجمة كونستانس وو Constance Wu، متعصّبة جداً في موضوع العناية بالبشرة، ورغم تواجدها الدائم تحت الأضواء وأما الكاميرات، استطاعت حتى اليوم، الحفاظ على بشرة ناعمة ومشرقة، خصوصاً أنها تمارس طقوسها الجمالية بشكل يومي وبمتعة كبيرة.

وفي هذا المقال، نرصد لك أبرز الأسرار الجمالية للنجمة كونستانس وو لبشرة شابة ومتوهجة ستُحسدين عليها.



استخدام مزيج من أنواع الواقي الشمسي



تستخدم النجمة كونستانس وو مجموعة من أنواع الواقي الشمسي، إذ إنها لا تثبت على نوع واحد، فمثلاً جربت سابقاً الواقي الشمسي من نيتروجينا Neutrogena Ultra Sheer، بعدها تحولت من استخدام الواقي الشمس الكيماوي الى الواقي الفيزيائي، حيث استعملت واقياً شمسياً من روش بوزاي، لتستخدم بعدها Missha's All Around Safe Block Soft Finish Sun Milk.

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الفيتامين سي



يمثل الفيتامين سي بالنسبة الى كونستانس وو كنزاً ثميناً للبشرة، لذلك تواظب دائماً على الاستفادة القصوى منه، سواء من خلال استخدام سيروم الفيتامين سي أو واق شمسي غني بالفيتامين سي، أو استخدام كبسولات الفيتامين سي، وهذا ما يمنحها بشرة صافية ومتوهجة بشكل دائم.

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مقشّر البشرة



تقول النجمة كونستانس وو أن تقشير البشرة هو الخطوة الأهم في روتين العناية بالبشرة الخاص بها، لأنه يوفر لها بشرة متوهجة في صباح اليوم التالي. وهي تفضل مقشرات البشرة من علامة Dr. Dennis Gross ، مثل Alpha Beta Universal Daily Peel، وتلك الغنية بالريتينويد. لكن تنصح المرأة بعدم المبالغة في تقشير البشرة، لأنها تؤدي الى احمرارها وتهيجها.

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منظف البشرة



تحرص النجمة كونستانس وو يومياً، على تنظيف بشرتها من الشوائب وآثار المكياج التي تعلق على سطح البشرة. وإذا كانت لديها جلسات تصوير حيث تضع المكياج، فهي تدمج أنواعاً عدة من أنواع غسول الوجه ومزيلات المكياج للتأكد من أن بشرتها أصبحت نقية ونظيفة في الأعماق. وهي تستخدم على سبيل المثال منظف الوجه oil cleanser from SK-II.

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ماسك الوجه



قبل أي مناسبة مهمة أو مهرجان... تستخدم كونستانس وو ماسك الوجه Pitera Facial Treatment Mask، فهو يمد بشرتها بالمغذيات الضرورية والترطيب اللازم، مما يوفر لها مظهر بشرة مثالياً.

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البدء بالعناية بالبشرة في وقت مبكر



تنصح النجمة كونستانس وو جميع النساء، بالعناية ببشرتهن في سن مبكرة، وهذه خطوة مهمة جداً تمثل استثماراً رائعاً لصحة البشرة على المدى الطويل. وهي دائماً ما فعلت ذلك منذ سن صغيرة.

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