علاج الهالات السوداء بطرق سريعة وبسيطة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 أكتوبر 2020 01:39 صباحاً - الهالات السوداء تظهر تحت العين نتيجة عوامل عدّة، منها ما هو وراثي وصحيّ ومنها ما يتعلّق بعادات يوميّة سيّئة. وتصيب هذه المشكلة كل الأعمار ولا ترتبط بعامل التقدّم في السنّ. وتؤثر الهالات السوداء على ملامح الوجه بشكل عام فتجعلها تبدو متعبة وفاقدة الحيوية والنضارة.



أسباب ظهور الهالات السوداء



تظهر الهالات السوداء، كما سبق أن ذكرنا، نتيجة عوامل كثيرة منها ما يتعلّق بأسباب صحيّة مثل نقص الحديد في الجسم وخلل في جهاز المناعة فلا يؤدي دوره بشكل صحيح، واضطرابات في هرمونات الجسم، بالإضافة إلى العامل الوراثي.

كما هناك عوامل اخرى لها علاقة بعادات سيئة نمارسها من دون أن نعي تأثيرها على صحّتنا بشكل عام منها السهر لوقت متقدم من الليل وادمان الشاشات والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، والتعرّض المفرط لأشعة الشمس من دون استخدام كريمات واقية.



طرق التخلّص من الهالات السوداء



رغم ان هناك مستحضرات كثيرة في الأسواق تهدف إلى معالجة هذه المشكلة، تبقى الوصفات الطبيعية التي ورثناها عن أسلافنا هي الأكثر فاعلية والأقل خطراً على البشرة.



1. جل الألوفيرا

جل الألوفيرا



استطاعت نبة الألوفيرا أن تثبت قدرتها على معالجة الكثير من مشكلات البشرة ومنها مشكلة ظهور الهالات السوداء. طريقة اعتماد هذه الوصفة سهلة وبسيطة، كل ما عليك فعله هو التأكد من تنظيف بشرتك جيداً خصوص محيط العينين، ودهن هذه المنطقة بجل الألوفيرا وتدليكها لمدة خمس دقائق دون إزالة بقايا الجلد. يمكنك اعتماد هذه الوصفة مرّتين يومياً.

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2. الكركم وزيت الزيتون

الكركم وزيت الزيتون



لتحضير هذه الوصفة أنت بحاجة إلى ملعقة كبيرة من الكركم المطحون وبضع قطرات من زيت الزيتون البكر. امزجي المكوّنين جيداً وضعي المزيج كقناع على محيط عينيك واتركيه لمدة ربع ساعة قبل أن تتخلصي من بقايا المزيج بواسطة قطنة مبلّلة بالماء. يمكنك اعتماد هذه الوصفة يومياً قبل الخلود إلى الفراش.



3. الكركم وزيت اللوز

الكركم وزيت اللوز



يساعد الكركم في تفتيح لون البشرة، وتساعد خلطة الكركم وزيت اللوز في تخفيف الهالات السوداء. أنت بحاجة إلى ملعقة صغيرة من زيت اللوز وربع ملعقة صغيرة من الكركم، امزجي المكوّنين جيداً وضعي المزيج على محيط عينيك واتركيه لمدة نصف ساعة قبل غسل الوجه بالماء الفاتر والصابون البلدي. يمكن اعتماد هذه الوصفة 3 مرّات أسبوعيّاً.



4. كمادات الشاي

كمادات الشاي



يحتوي الشاي على نسبة عالية من الكافيين ومضادات الأكسدة التي تساعد في تخفيف ظهور الهالات السوداء وانتفاخ العينين. طريقة تطبيق هذه الوصفة سهلة جداً، كل ما عليك فعله هو استخدام أكياس الشاي المغلية بعد وضعها لمدة نصف ساعة في الثلاجة، ووضعها على عينيك لساعة كاملة. أو بإمكانك غلي الشاي جيداً حتى تحصلي على ماء داكن اللون، ضعي الماء في الثلاجة حتى يبرد واستخدمي القطنة لتبلّليها به وتضعينها على عينيك لمدة ساعة كاملة. يمكنك اعتماد هذه الوصفة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

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