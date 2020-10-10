موديلات طلاء أظافر جديدة من إنستقرام

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 أكتوبر 2020 01:39 صباحاً - يحمل هذا الخريف مجموعة من موديلات الأظافر البسيطة والناعمة وألوان المناكير الرائعة، التي تشكل مصدر إلهام لكل امرأة ترغب في تجربة أحدث صيحات الأظافر، وتحرص دائماً على أن تبدو أظافرها في غاية الأناقة والجمال. وفي هذا المقال، قمنا برصد مجموعة من أجدد موديلات الأظافر الناعمة والجذابة، والتي ستضفي على أظافرك مظهراً رائعاً يلفت الأنظار إليك.



أظافر بألوان التوابل الدافئة

أظافر بألوان التوابل الدافئة



يعد البني بتدرجاته المختلفة والبيج من أبرز ألوان المناكير التي تكون رائجة خلال الأجواء الباردة، كونها تضفي الدفء على إطلالة المرأة، وتتناغم مع ألوان السترات الخريفية الأنيقة. لذلك، لا تترددي في مزج هذه الألوان التي تمثل التوابل الدافئة على أظافرك بأسلوب ناعم وجذاب.

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الأظافر الغليتر

الأظافر الغليتر



يعود الغليتر بقوة هذا الخريف ليكون من أبرز صيحات الأظافر. فإذا كنت تبحثين عن أحد موديلات الأظافر المناسبة للسهرات أو العطلات، فلا تترددي في تجربة الأظافر الذهبية ذات الرؤوس البراقة، فهي مثالية للأجواء الباردة، وتضفي لمسة من الفخامة على أظافرك.



الأظافر التجريدية

الأظافر التجريدية



تشكّل البقع الذهبية اللامعة والشرائط البنية والدوائر السوداء، لمسة نهائية رائعة على أظافرك، فهذا المزيج المميز يشكل أحد موديلات الأظافر الرائعة لهذا الخريف، وهو مناسب للأيام العادية والسهرات، إضافة الى أنه يتماشى مع جميع أطوال الأظافر، لا سيما الأظافر متوسطة الطول.

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الأظافر المزينة بالرقائق الذهبية

الأظافر المزينة بالرقائق الذهبية



إن الأظافر ذات القاعدة النيود، واللون البرتقالي المحمر من الجهة الأمامية، والمزينة بالرقائق الذهبية، خيار رائع للمناسبات والاحتفالات، حيث يزين أظافرك بأجمل طريقة ليضفي على طلتك لمسة مميزة وراقية.



الأظافر المرقطة

الأظافر المرقطة



لا يقتصر اللون الأزرق على فصل الصيف فقط، بل إنه من أفضل الخيارات لتبديل مزاجك نحو الأفضل خلال أجواء الخريف الباردة. اعتمديه مع المناكير الأبيض، ورقطيه بالمناكير ذي اللون الأسود.

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الأظافر البنية المات

الأظافر البنية المات



لا شك أن اللون البني هو لون خريفي – شتوي بامتياز، لذلك اعتمديه هذا الخريف على أظافرك بأسلوب ناعم وجذاب، من خلال استخدام المناكير البني الفاتح والمات على كامل أظافرك، مع تزيين أحد الأظافر بتصاميم ناعمة وبألوان مختلفة.