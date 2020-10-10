ماسكات زيت الجرجير لشعر ناعم ولامع في الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 أكتوبر 2020 01:39 صباحاً - يحتوي الجرجير على الكثير من الفيتامينات والمعادن المغذية للشعر، فهو يمنح الشعر مظهرًا لامعًا وصحيًّا، ويعالج كذلك مشاكل التلف والتقصف، لأنّ به حمض الكبريت الذي ينظف فروة الرأس ويجعلها تتنفس، وبه مضادات الأكسدة التي تغذي الشعر.

لهذا إليكِ ماسكات زيت الجرجير لشعرِك...



ماسك زيت الجرجير وزيت الخروع

ماسكات زيت الجرجير لشعر ناعم



- 2 ملعقة صغيرة زيت جرجير

- ملعقة صغيرة زيت خروع

- ملعقة كبيرة عسل



اخلطي المكونات مع بعضها البعض.

ابدئي بتدليك فروة رأسكِ جيدًا بالماسك.

واتركي الخليط لمدة ساعة أو أكثر، ثم اشطفي شعركِ بالماء.



ماسك زيت الجرجير والحليب

ماسكات زيت الجرجير لشعر ناعم



- 3 ملاعق كبيرة من زيت الجرجير

- ملعقة كبيرة زيت زيتون

- ربع كوب من الحليب

- ملعقة مايونيز صغيرة



اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وضعي الخليط على شعركِ بالكامل.

اتركي الخليط لمدة نصف ساعة على شعرِك.

اغسلي شعركِ بعدها بالماء والشامبو.



زيت الجرجير مع الأفوكادو

ماسكات زيت الجرجير لشعر ناعم



- 3 ملاعق كبيرة من زيت الجرجير

- أفوكادو مهروس نصف ثمرة

اخلطي زيت الجرجير مع الأفوكادو ووزعيه على شعركِ بالكامل.

اتركيه يدوم لمدة ساعة كاملة.

اشطفي شعركِ بعدها بالماء.

يساعدك هذا الماسك على ترطيب الشعر بالكامل، ويمنحه قوةً ولمعانًا.

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