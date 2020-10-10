- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 أكتوبر 2020 01:39 صباحاً - تفضل المراة العربية الكاب الذي أصبح من قطع الأزياء الأساسية في موسم الخريف والشتاء لتواكب آخر صيحات الموضة، حيث يجمع الكاب بين الرقي والإحتشام والدفء.
تعرفي على أبرز ألوان الكاب الرائجة خريف وشتاء 2020 2021.
تابعي المزيد:آخر اتجاهات الكاب من منصات عروض خريف 2020 لأهم الماركات العالمية
الكاب الأسود
يأتي الكاب الأسود في مقدمة الألوان المميزة للكاب، سواء الكاب القصير أو الطويل.
لفتت مايا دياب الأنظار بالكاب الجلد الأسود الذي منحها إطلالة راقية وجذابة.
وقدمت العديد من الماركات الكاب الأسود بتصاميم أنيقة مثل كاب شانيل Chanel وكاب فالنتينو Valentino.
الكاب الأحمر
أيضاً برز الكاب الأحمر هذا الموسم، ليمنح المرأة إطلالة جريئة ودافئة في الشتاء.
أحببنا كاب جيفنشي Givenchy باللون الأحمر، وكذلك الكاب الأحمر الجلد من لانفان Lanvin.
تابعي المزيد:الكاب الملون لإطلالة شتوية دافئة
الكاب الأوف وايت
تستمر موضة الكاب الأوف وايت هذا الموسم أيضاً، حيث أنه برز خلال العام الماضي بتصاميم جذابة.
قدمت ماركة إيزابيل مارنت Isabel Marant الكاب الأوف وايت بطول يصل إلى الركبتين مع بوت طويل من نفس اللون.
الكاب الرمادي
يعتبر الرمادي من ألوان الشتاء الدافئة، وقد برز الكاب الرمادي بأكثر من تصميم هذا الموسم مثل كاب إيزابيل مارنت Isabel Marant، وكاب مايكل كورس Michael Kors.
الكاب الأخضر الزيتي
أيضاً قدم المصمم مايكل كورس Michael Kors الكاب الأنيق باللون الأخضر الزيتي مع حزام حول الخصر، وتم تنسيقه مع أزياء رمادي وبوت أخضر زيتي.
تابعي المزيد:أجمل اطلالات الكاب الملون
كانت هذه تفاصيل خبر صيحة ألوان كاب موضة خريف وشتاء 2020-2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.