صيحة ألوان كاب موضة خريف وشتاء 2020-2021

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 أكتوبر 2020 01:39 صباحاً - تفضل المراة العربية الكاب الذي أصبح من قطع الأزياء الأساسية في موسم الخريف والشتاء لتواكب آخر صيحات الموضة، حيث يجمع الكاب بين الرقي والإحتشام والدفء.



تعرفي على أبرز ألوان الكاب الرائجة خريف وشتاء 2020 2021.



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الكاب الأسود





مايا دياب



يأتي الكاب الأسود في مقدمة الألوان المميزة للكاب، سواء الكاب القصير أو الطويل.



لفتت مايا دياب الأنظار بالكاب الجلد الأسود الذي منحها إطلالة راقية وجذابة.



وقدمت العديد من الماركات الكاب الأسود بتصاميم أنيقة مثل كاب شانيل Chanel وكاب فالنتينو Valentino.





الكاب الأحمر

Givenchy



أيضاً برز الكاب الأحمر هذا الموسم، ليمنح المرأة إطلالة جريئة ودافئة في الشتاء.



أحببنا كاب جيفنشي Givenchy باللون الأحمر، وكذلك الكاب الأحمر الجلد من لانفان Lanvin.



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الكاب الأوف وايت



Isabel Marant





تستمر موضة الكاب الأوف وايت هذا الموسم أيضاً، حيث أنه برز خلال العام الماضي بتصاميم جذابة.



قدمت ماركة إيزابيل مارنت Isabel Marant الكاب الأوف وايت بطول يصل إلى الركبتين مع بوت طويل من نفس اللون.











الكاب الرمادي



Michael Kors





يعتبر الرمادي من ألوان الشتاء الدافئة، وقد برز الكاب الرمادي بأكثر من تصميم هذا الموسم مثل كاب إيزابيل مارنت Isabel Marant، وكاب مايكل كورس Michael Kors.











الكاب الأخضر الزيتي



Michael Kors



أيضاً قدم المصمم مايكل كورس Michael Kors الكاب الأنيق باللون الأخضر الزيتي مع حزام حول الخصر، وتم تنسيقه مع أزياء رمادي وبوت أخضر زيتي.

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