إطلالات كاجوال صيفية مستوحاة من بسمة بوسيل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 أكتوبر 2020 01:39 صباحاً - بسمة بوسيل، مصممة أزياء ومغنية مغربية معتزلة، سُلِّطَتْ الأضواء عليها بشكل كبير بعد زواجها من النجم المصري تامر حسني، ولا سيما فيما يتعلق بستايل أزيائها، وهذا ما جعلها أيقونة للموضة والجمال، إلى جانب كونها مصممة أزياء، وتُعتبر الآن من أبرز النجمات، ويسير على خطاها الكثير من الفتيات بمختلف أعمارهن.



خيارات بنطلونات الجينز لمظهر كاجوال مريح



تُعتبر بنطلونات الجينز من القطع التي لا تبطل موضتها أبدًا، لذا تألقت بسمة بوسيل بشورت أزرق من الجينز الضيق مع بلوزة صيفية باللون الفوشيا المصمَّم بقَصَّة مميزة في الكتف، وأكملت جمالها بحذاء أبيض رياضي ونظارات شمسية مصممة بأسلوب عصري، وفي الإطلالة الثانية اعتمدت صيحة بنطال الجينز الممزق مع بلوزة سوداء بسيطة ومعطف صيفي باللون البرتقالي، وسرحت شعرها المنسدل بسكارف من الساتان الملون.

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فساتين كاجوال للشابات من بسمة بوسيل



تفضل الفتيات الشابات خيارات الفساتين الكاجوال للصيف، ومن أبرز خيارات بسمة بوسيل ارتدت فستانًا عنابيًّا ذا قماش خفيف مصممًا بأكمام قصيرة، وتزينت بالسلاسل المتداخلة بتصميمات ناعمة من اللون الذهبي ونظارة مثلثة ذهبية، وسرحت شعرها بأسلوب مموج مرفوع من الجانبين بالكعكة الصغيرة لخيار شبابي مميز، وظهرت بفستان أبيض طويل مصمم بقماش أبيض بارد مزين بطبعات اللون البرتقالي والبني، وأكملت مظهرها بحقيبة وحذاء باللون البني، إلى جانب تسريحة الكعكة للشعر، لتظهر بإطلالة صيفية مناسبة للبحر، وفي الإطلالة الثالثة أطلت بفستان أسود قصير ذي أكمام طويلة ومزين برسومات الزهور بتدرجات اللونين البرتقالي والبني، وسرحت شعرها بأسلوب منسدل مع مكياج مرتكز على طلاء الشفتين الأحمر، ليظهرها بإطلالة كلاسيكية مميزة.

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تنسيقات اللون الأسود لإخفاء عيوب الجسم



تعتمد الفتيات خيارات الأزياء باللون الأسود لإخفاء عيوب الجسم، أو لإضفاء المزيد من الفخامة والرقي على مظهرهن، وعن بسمة بوسيل فقد فضلت تنسيقات هذا اللون بالكثير من الخيارات، كتنسيق بنطال أسود ضيق مع بلوزة سوداء مزينة بحزام للخصر وبقماش شفاف مميز مزين بطبعات النجوم السوداء، لتمنحها مظهرًا مفعمًا بالأناقة والفخامة، واختارت في إطلالة أخرى بنطالًا من الجلد الأسود مع بلوزة سوداء مزينة بتطريزات بيضاء ناعمة، وأكملت مظهرها بقبعة سوداء مزينة بالزهور الزهرية والشبك الأسود لإطلالة عصرية فاخرة، ولخيار كاجوال فقد تأنقت بتيشيرت أسود مزين برسوم كرتونية مع بنطال من الجينز، ولجأت في هذه الإطلالة لتسريحة الشعر المموج والمكياج الأحمر.

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تفضِّل الفتيات الشابات استيحاء أفكار أزيائهم من النجمات العربيات المفضلات لديهن، ولأن بسمة بوسيل تتمتع بقوام ممشوق يضيف المزيد من الجمال لكل الإطلالات، وتعتمد على خيارات الأزياء المناسبة لقوامها وشخصيتها بشكل واضح، لذا جمعنا لكِ من وحيها عدة تنسيقات بأساليب الكاجوال المناسبة للصيف، فلا تتردَّدي في اعتمادها لمظهرك اليومي.