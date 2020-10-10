أفضل طرق لتنسيق الحزام مع ملابس المحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 أكتوبر 2020 01:39 صباحاً - تمتلك أحزمة الخصر القدرة على تغيير معالم الإطلالة وإضافة المزيد من التألق لها، حيث تُبرز الأنوثة خاصة للمحجبات اللاتي يحرصن على اعتماد القطع الواسعة جدًّا حفاظًا على الحشمة، ولكن لأنه يظلم الكثيرات من الفتيات من ناحية الشكل، ويظهرن بمظهر أكثر سمنة، خاصة عند منطقة الخصر، فالحل هو الحزام، الذي سنعرفك فيما يلي طرق اعتماده لإطلالة مميزة دون المساس بالحشمة.

تنسيقات أحزمة الخصر للمحجبات

تنسيقات أحزمة الخصر للمحجبات

من المعروف أن أحزمة الخصر تحدِّد شكله بطريقة مثالية، وتجعلنا نبدو أكثر نحافة وأكثر أنوثة، ولا سيما إن عرفنا الطريقة الصحيحة لنتزين بها، وبالنسبة للمحجبات فعليهن الابتعاد عن التصميمات المبالغ بها كالعريضة جدًّا أو التي تحوي كثيرًا من التفاصيل، واستبدالها بتصميمات الأحزمة الرفيعة والناعمة، مع الألوان المتناسبة مع لون الحجاب أو الحذاء والحقيبة، وبذلك يحصلن على إطلالة مميزة. وهنالك أشكال وألوان متعددة من الأحزمة هذا الموسم، لكن طبعًا تترأس القائمة الأحزمةُ الجلدية الفاخرة أو الأحزمة المصنوعة من القش، فللفساتين تأنقي بفستان ناعم ذي طبقات بسيطة أو كشكشة بدرجة داكنة كالأخضر أو الأحمر، وأضيفي له حزامًا وحجابًا وحقيبة بتدرجات اللون البني، أو تزيني بفستان أسود منقط بالأبيض مع حزام وحذاء وحقيبة باللون البيج لخيار حيادي مميز، ولإطلالة أكثر جمالًا اختاري فستانًا أبيض فاخرًا مزينًا بأزرار ذهبية في المنتصف مع قَصَّة البليزر المميز، وزينيه بحزام رفيع من الجلد الأسود، أو نسقي فستانًا من الصوف الأسود للشتاء ومعطفًا وحذاء بوت باللون البني مع حزام أسود من الجلد المزين بالكتابات الذهبية، أما للتنورة فاعتمدي تنورة صيفية ذات قماش واسع وخفيف باللونين الأزرق والبرتقالي مع بلوزة بيضاء ذات أكمام منفوخة وحزام من الجلد السكري، أو ارتدي تنورة واسعة سوداء وبلوزة سوداء من الجلد مع حزام أسود لتظهري بإطلالة أكثر نحافة وجمال، ويمكنك أن تطلي بتنورة فوشيا مع بلوزة سوداء منقطة بالأبيض وحزام من الجلد الأسود، وللبنطال أضيفي لمظهرك الناعم بنطال الجينز أو البنطلونات والبلوزات الحيادية حزامًا أحمر أو سكريًّا للخصر؛ وذلك لتطلي بزي أنيق ومناسب لحجابك.

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نصائح لاختيار الحزام بحسب قوامك

نصائح لاختيار الحزام بحسب قوامك

تلجأ الكثيرات من النساء إلى اعتماد الأحزمة بشكل قد لا يُظهرهن بالطريقة التي يفضِّلنها، لذا يجب عليكِ -عزيزتي- اختيار الأحزمة المناسبة لقوامك؛ لتظهري بإطلالة مثالية، وإن كنت تتمتعين بقوام نحيل فالتزمي بالأحزمة الرفيعة التي ستزيد من أناقتك من دون أن تطغى على إطلالتك، أما إذا كنت ذات جسم ممتلئ، فابتعدي عن الحزام الذي يشبه المشدّ؛ لأنه سيضغط كثيرًا على خصرك، ويسبب بروزَ بعض المناطق التي لا تفضلينها، بينما إن كنتِ ذات طول قصير فاختاري حزامًا رفيعًا بلون القميص أو الفستان الذي ترتدينه؛ وذلك لكي لا يقسّم قوامك إلى نصفين، ويظهرك أقصر ممّا أنت عليه، وفي حين كنت تتمتعين بجسم طويل فارتدي حزامًا عريضًا بلون يتناقض مع لون القميص ويماثل لون الجزء السفلي من الزيّ، واحرصي دومًا على أن يكون مقاس الحزام ملائمًا لمقاس خصرك، بحيث لا يشدّ عليه كثيرًا، فيظهرك أكثر امتلاءً ممّا أنت عليه، ولا يكون مرتخيًا حوله بحيث يخفي نحافة الخصر.

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