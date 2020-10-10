الامارات | العرض الأول لـ «سول» حصرياً على «ديزني بلس»

شكرا لقرائتكم خبر عن العرض الأول لـ «سول» حصرياً على «ديزني بلس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت شركة والت ديزني، أول من أمس، أن منصة البث ديزني بلس ستنفرد بالعرض الأول لفيلم الرسوم المتحركة «سول» (روح) من إنتاج شركة بيكسار في يوم عيد الميلاد، بعد أن كان من المقرر طرحه في دور السينما خلال نوفمبر المقبل.

وقالت الشركة في بيان إن الفيلم لن يُطرح في دور العرض السينمائي إلا في الأسواق التي لا تتوافر فيها ديزني بلس حالياً، أو تلك التي لن تكون الخدمة متاحة فيها قريباً. وتختبر «ديزني» طرقاً جديدة للانفراد بعرض الأفلام الجديدة في ظل تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على حضور الجمهور في السينما، خصوصاً بالولايات المتحدة. وتحاول الشركة اجتذاب المزيد من العملاء لـ«ديزني بلس» التي أصبح عدد المشتركين فيها أكثر من 60 مليون مشترك على مستوى العالم. وتدور أحداث فيلم «سول» حول مدرس موسيقى تنفصل روحه عن جسده. ويمكن لمشتركي «ديزني بلس» مشاهدة الفيلم اعتباراً من 25 ديسمبر المقبل، ومن دون رسوم إضافية، بخلاف سعر الاشتراك الشهري في الخدمة. وأشارت «ديزني» إلى أن مواعيد طرح الفيلم في دور السينما في بعض الأسواق ستُعلن في وقت لاحق.

Advertisements

- 60 مليون مشترك حول العالم اجتذبتهم المنصة.

- أحداث الفيلم عن مدرس تنفصل روحه عن جسده.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news