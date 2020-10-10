الامارات | زيت الجزر.. وصفة طبيعية لبشرة نقية وشعر لامع

شكرا لقرائتكم خبر عن زيت الجزر.. وصفة طبيعية لبشرة نقية وشعر لامع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحارب زيت الجزر، الذي يوصف بأنه بمثابة سر جمال البشرة والشعر؛ تجاعيد البشرة، ويمنحها مظهراً نقياً يشع نضرة وحيوية، كما أنه يحارب تقصف الشعر، ويمنحه مظهراً لامعاً يأسر الألباب.

وأوضحت مجلة «Elle»، المعنية بالصحة والجمال، أن زيت الجزر غني بمادة الكاروتين المضادة للأكسدة، التي تحارب ما يعرف بـ«الجذور الحرة»، التي تهاجم الخلايا، وتُعجّل بشيخوخة البشرة.

ويشتمل زيت الجزر، أيضاً، على البيتا كاروتين (بروفيتامين أ)، وفيتامين أ (الرتينول)، وهي مواد فعالة تعمل على حماية الخلايا، وإبطاء عملية الشيخوخة.

وأضافت المجلة أن زيت الجزر يمتاز بتأثير مضاد للبكتيريا والالتهابات، ما يجعله سلاحاً طبيعياً فعالاً لمحاربة شوائب البشرة.

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ويعمل زيت الجزر، أيضاً، على ترطيب البشرة الجافة والمتشققة، ويمنحها ملمساً مخملياً، كما أنه يعد مثالياً للبشرة الحساسة، بفضل مكوناته الطبيعية.

وبالإضافة إلى ذلك، يمنح زيت الجزر البشرة إطلالة برونزية ساحرة؛ إذ تبدو البشرة كما لو كانت الشمس قد طبعت قبلة عليها، فضلاً عن أنه يوفر للبشرة حماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة؛ حيث إنه يمتاز بمُعامل حماية من أشعة الشمس (SPF) يبلغ 13.

من ناحية أخرى، يعمل زيت الجزر على ترطيب الشعر، ومحاربة تقصفه، ويمنحه مظهراً لامعاً يخطف الأنظار. ولهذا الغرض، يتم تدليك أطراف الشعر بزيت الجزر، وتركه لمدة 10 إلى 15 دقيقة، ليؤتي مفعوله، ثم يشطف جيداً بالماء والشامبو.

تدليك أطراف الشعر بالزيت، وتركه 10 إلى 15 دقيقة، ثم شطفه جيداً بالماء والشامبو.

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