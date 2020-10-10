الامارات | البني بدرجاته يلوّن فساتين الخريف والشتاء

شكرا لقرائتكم خبر عن البني بدرجاته يلوّن فساتين الخريف والشتاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يكسو اللون البني الفساتين في خريف/‏‏شتاء 2020/‏‏2021، ليمنح المرأة إطلالة دافئة ولذيذة. وأوضحت مجلة «إن ستايل»، المعنية بالموضة والجمال، أن البني يطل هذا الموسم بطيف لوني واسع، يشمل لون الكاكاو والشوكولاتة والموكا والبندق والبني المائل للصدأ، مشيرة إلى إمكانية تنسيق هذه الدرجات مع بعضها بعضاً، أو مع الألوان الفاتحة كالبيج، ودرجات الكريمي، للحصول على إطلالة متناغمة. وأضافت المجلة أن هذا الموسم يشهد رواجاً كبيراً للفستان التريكو، الذي يتمتع بملمس وثير، وكذلك الفستان الجلد، الذي يمتاز بطابع فخم وأنيق. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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