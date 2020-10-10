الامارات | #النصف_الحلو.. «مرسيدس-بنز» تكشف عن مبادرة جديدة لدعم المواهب الواعدة

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. «مرسيدس-بنز» تكشف عن مبادرة جديدة لدعم المواهب الواعدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 10 أكتوبر 2020

أعلنت مرسيدس-بنز عن إطلاق منصة جديدة خاصة بقطاع الأزياء في منطقة الشرق الأوسط، بهدف رعاية المبدعين، وتعزيز معرفتهم، ودعم مسيرتهم لتعلّم مهارات جديدة.

وأطلقت حملة «How To» من مرسيدس-بنز للمرة الأولى في المنطقة بالتعاون مع مهرجان «فاشن فورورد» دبي، بهدف تشجيع الفنانين والمصممين والموسيقيين وأصحاب القدرات الإبداعية على تعزيز مواهبهم.

وتجمع الحملة بين عدد من الشخصيات الرائدة، الذين يطلق على كل منهم #mbcollective، ويعملون على تمهيد مسارهم الخاص في مجالات الأزياء والموسيقى والتصميم.

وتشمل قائمة #mbcollective التي اختيرت للمشاركة في الحملة بمنطقة الشرق الأوسط: أروى البنوي، مصممة الأزياء السعودية، وشهد سلمان، عارضة الأزياء الناشئة من السعودية، وليلى كردان، المغنية وكاتبة الأغاني المقيمة في دبي.

ويدور موضوع الحملة في المنطقة حول التطوير الذاتي والاحتفاء بحب المعرفة والاستطلاع، وتشجيع الآخرين على التعلم والتطور في مجال التخصص، وتوسيع مجموعة المهارات التي يمتلكونها.

وفي بداية الحملة، جرى سؤال كل من الشخصيات الرائدة المشاركة حول المهارات التي يرغبون في تعلمها. وتتشارك الأزياء والموسيقى تاريخاً طويلاً من التعاون، وغالباً ما تؤثر كل منهما في الإنتاج الإبداعي للأخرى وتكمله. وتعمل أروى بانتظام على دمج أنواع الموسيقى المختلفة في عروض الأزياء الخاصة بها، وتحلم بأن تتعلم إتقان فن تنسيق الأغاني.

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وأرادت شهد، عارضة الأزياء التي أحدثت تأثيراً كبيراً على هذه الصناعة، أن تتعلم كيفية جذب الانتباه في عروض الأزياء الكبيرة. وخلال النسخة الأخيرة من مهرجان «فاشن فورود»، نجحت شهد في تحقيق حلمها، إذ تلقت النصح والإرشاد من قبل الخبراء خلف الكواليس، وشاركت في عروض الأزياء بمجموعتها التي أطلقت عليها اسم SS20.

ووقع اختيار مرسيدس-بنز على مهرجان «فاشن فورورد» منصة الأزياء الرائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، لتنفيذ الحملة. وبمناسبة إطلاق حملة «How To» في منطقة الشرق الأوسط، اجتمع كل من «فاشن فورورد» و#mbcollective خلال جلسة تصوير فريدة من نوعها في دبي.

وقام فريق عمل «فاشن فورورد» بترتيب جلسة التصوير، فيما قام المصور فراشيكو سكوتي بالتقاط الصور، إذ ظهرت أروى وشهد وليلى يرتدين ملابس من تصميم أروى إلى جوار سيارة CLA Coupé من مرسيدس-بنز، أيقونة التصميم العصري.

مهارات جديدة

ركزت ليلى كردان، المغنية وكاتبة الأغاني المعروفة في دبي، على تعلم العزف على آلات موسيقية جديدة تكمل موهبتها الغنائية، بهدف الارتقاء بمستوى عروضها الغنائية، وتعلّم كيفية دمج أصوات جديدة في مجموعتها.

تشجيع الفنانين والمصممين وأصحاب القدرات الإبداعية على تعزيز مواهبهم.

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