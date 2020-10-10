الامارات | عازف بيانو في السادسة من العمر.. بموهبة استثنائية

شكرا لقرائتكم خبر عن عازف بيانو في السادسة من العمر.. بموهبة استثنائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عندما يجلس غيوم بينوليل على كرسي البيانو ليتدرّب على معزوفة رقصة البولكا الإيطالية، للمؤلف الموسيقي سيرجي رخمانينوف، من أجل حفل قادم، تتدلى قدماه في الهواء.

ويقول معلمه سيرجي كوزنيتسوف: «قابلت أشخاصاً موهوبين في مسيرتي، ولكن ليس مثله». فغيوم يبلغ من العمر ست سنوات، وأرسله والداه كلير ودومينيك، وكلاهما موسيقيان هاويان، لحضور أول درس له في العزف على البيانو وهو في الرابعة من عمره، بعد أن أدركا أنه يستطيع سماع نغمة وعزفها بنفسه، كما أن لديه قدرة فائقة على تمييز درجات السلم الموسيقي.

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وفي أواخر أغسطس، ذاع صيت غيوم في سالزبورغ، المدينة النمساوية ومسقط رأس الملحن فولفغانغ أماديوس موزارت. واختير غيوم للعزف على خشبة المسرح في حفل موسيقي، بعد فوزه بجائزتين في مسابقة فيرتوسو الكبرى. وحصل على الجائزة الأولى في فئة الموسيقي الصغير، وجائزة خاصة في فئة المواهب اليافعة الاستثنائية. وقالت والدته كلير: «كل يوم مليء بالمغامرات والمتعة لأننا نحب الموسيقى». وبالنسبة لمستقبله المهني، أشارت إلى أنها ووالده سيتركان القرار لصغيرهما.

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