الامارات | #النصف_الحلو.. Garrard للمجوهرات تتعاون مع «أُناس» و«ثريدس ساتيلينج»

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. Garrard للمجوهرات تتعاون مع «أُناس» و«ثريدس ساتيلينج» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 10 أكتوبر 2020

كشفت دار Garrard للمجوهرات عن تعاونها مع موقع أُناس، البوابة الإلكترونية الأولى لمنتجات الأناقة الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط؛ ومنصة ثريدس ستايلينج، منصة التواصل المباشر الرائدة عالمياً في تجارة الدردشة التلقائية.

وتهدف الشراكة لتوفير تجربة تسوّق فريدة من نوعها لعشاق المنتجات الفاخرة في المنطقة. وتأتي الخطوة مع ازدياد توجّه المتسوّقين في كل أنحاء العالم نحو التسوق عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي للبحث عن منتجات ترضي شغفهم.

ووقع اختيار الدار على منصة أُناس بفضل مكانتها في التسوّق الإلكتروني، وقدرتها على توفير وصول سلس إلى أكبر مجموعة من العلامات الحصرية في المنطقة.

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ويمكن للمتسوقين في الإمارات والسعودية والبحرين والكويت وسلطنة عُمان تصفّح وشراء 40 قطعة من مجموعة مجوهرات وينجز، عبر قنوات أُناس، انطلاقاً من الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف وروابط التسوّق على موقع «إنستغرام».

ونجحت منصة أناس منذ انطلاقتها في دبي عام 2016 في ترسيخ مكانة لها على مستوى الإبداع في مجال التجارة الإلكترونية، وتمكّنت من توفير خدمات التوصيل السريع خلال ساعتين على امتداد دبي وخلال زمن قياسي إلى دول المنطقة.

وحول التعاون، قالت مؤسِّسة ثريدس ستايلينج، صوفي هيل: «يتميز القطاع الذي نعمل فيه بالتطوّر المستمر، لذلك نسعى على الدوام إلى تلبية مستلزمات التسوّق ومواكبتها، خصوصاً عندما يتعلّق الأمر بشراء المجوهرات التي تتطلّب الكثير من العاطفة والشغف».

وأضافت «لطالما ركّزنا على تقديم نموذج أعمال شامل لنوفّر تجربة عملاء فاخرة ومخصّصة بهدف مساعدة شركائنا على تطوير استراتيجية مبيعاتهم في الواقع الرقمي الجديد. لذلك، يسعدنا أن نتعاون مع دار Garrard للمجوهرات، لنتشارك تراثها العريق وإبداعاتها العصرية مع متابعينا المخلصين».

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