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الامارات | مدارس برلين تفكر في نظام الورديات

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برلين ■د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من المحتمل أن تتغير الحياة اليومية للطلاب وأولياء الأمور بالعاصمة الألمانية برلين بشكل كبير مجدداً، في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس المستجد.

وقال عمدة العاصمة الألمانية، ميشائيل مولر، أمس: «من المحتمل أن نطلب تفهمكم لطرق غير تقليدية».

وأوضح أنه، إضافة إلى استراحات التهوية في الفصول المدرسية، فإن من المحتمل «أن يكون لدينا نوع من العمل بنظام الورديات في المدرسة في الصباح وعقب الظهر»، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه أن يقلل من احتمالات الاختلاط: «أظن أن شيئاً كهذا سيكون ضرورياً في أشهر الشتاء».

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وذكر مولر أن برلين ستطبق في المدارس أنظمة تهوية وتحذير مختلفة، مضيفاً: «نحن الآن نحصل أيضاً على المعدات التقنية لهذا الغرض».

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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