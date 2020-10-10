الامارات | مدارس برلين تفكر في نظام الورديات

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شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس برلين تفكر في نظام الورديات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من المحتمل أن تتغير الحياة اليومية للطلاب وأولياء الأمور بالعاصمة الألمانية برلين بشكل كبير مجدداً، في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
وقال عمدة العاصمة الألمانية، ميشائيل مولر، أمس: «من المحتمل أن نطلب تفهمكم لطرق غير تقليدية».
وأوضح أنه، إضافة إلى استراحات التهوية في الفصول المدرسية، فإن من المحتمل «أن يكون لدينا نوع من العمل بنظام الورديات في المدرسة في الصباح وعقب الظهر»، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه أن يقلل من احتمالات الاختلاط: «أظن أن شيئاً كهذا سيكون ضرورياً في أشهر الشتاء».
وذكر مولر أن برلين ستطبق في المدارس أنظمة تهوية وتحذير مختلفة، مضيفاً: «نحن الآن نحصل أيضاً على المعدات التقنية لهذا الغرض».
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