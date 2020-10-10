الامارات | #النصف_الحلو.. مجموعة جميرا تُطلق «الذوّاقة الصغار» لإثراء العطلات العائلية

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. مجموعة جميرا تُطلق «الذوّاقة الصغار» لإثراء العطلات العائلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 10 أكتوبر 2020

تعتزم فنادق ومنتجعات جميرا إطلاق مفهوم جديد ومبتكر للمأكولات مصممة خصيصاً لضيوفها من الأطفال هذا الشهر، تحت اسم «الذوّاقة الصغار» (FoodieKiDS).

وصممت قائمة «الذوّاقة الصغار» المستوحاة من الأطفال وإليهم استناداً إلى استطلاع عالمي موّسع حول عادات الأكل لدى الصغار، والتحديات التي تواجه العائلات عند تناول الطعام خارج المنزل أو أثناء العطلات.

وتأتي القائمة ثمرة استطلاع عالمي حول عادات الأكل لدى الأطفال، شمل أكثر من 5500 من عائلاتٍ تضم أطفالاً تراوح أعمارهم بين ستة و12 عاماً في أسواق مختلفة. وأجري الاستطلاع الموسّع في ثلاث قارات، وتضمن مشاركين من الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، والسعودية، وروسيا، وألمانيا.

Advertisements

وأظهر الاستطلاع أن 77% من الأهالي يعتقدون أن الفنادق حول العالم عليها تحسين قائمة طعام الأطفال وتوفير خيارات صحية أكثر، بينما أشار 79% منهم إلى أن قوائم الطعام الصحية والمتنوعة قد تسهم في إثراء عطلاتهم، وتوفر لهم راحة البال بشأن تزويد أطفالهم بخيارات مناسبة تحافظ على صحتهم وعافيتهم.

وأضاف الأهالي أن أطفالهم يميلون لتناول المأكولات السريعة منخفضة القيمة الغذائية أثناء العطلات، إذ تعد البيتزا (44%) وقطع الدجاج (35%) والبطاطس (32%) من أكثر ثلاثة أطعمة يتناولها الأطفال خلال السفر.

وقبل طرحها في فنادق المجموعة، ستطلق قائمة «الذوّاقة الصغار» في «جميرا بيتش هوتيل» المفضل لدى العائلات في دبي. وبمناسبة هذه المبادرة، يمكن للأطفال دون سن 16 تناول الطعام مجاناً في جميرا بيتش هوتيل لحجوزات الإقامة، مع وجبة فطور أو وجبتين من الخامس من أكتوبر الجاري حتى 30 نوفمبر المقبل كجزء من «العطلة المحلية المثالية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news