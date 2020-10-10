الامارات | باكستان تنتصر على أسراب الجراد المدمرة

شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تنتصر على أسراب الجراد المدمرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مسؤولون في باكستان، أمس، أن البلاد قضت تماماً على أسراب الجراد الصحراوي بعد شهور من إعلان حالة الطوارئ الوطنية لمكافحة انتشار الجراد.

وقال الليوتينانت جنرال معظم إعجاز، رئيس المركز الوطني لمكافحة الجراد: «بفضل الله، ثم بجهود الجميع، نعلن اليوم أنه لا يوجد جراد في باكستان». وأضاف إعجاز خلال مراسم أقيمت في العاصمة إسلام آباد: «بدأت أسراب الجراد في التراجع منذ أغسطس، وقمنا بتطهير الهكتارات القليلة الأخيرة من الأراضي في منطقتين الأسبوع الجاري».

ونشرت باكستان طائرات مسيرة ومروحيات ومئات المركبات وآلاف العمال الزراعيين منذ إعلان حالة الطوارئ في فبراير الماضي.

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ودخلت أسراب الجراد باكستان للمرة الأولى في يونيو من العام الماضي من إيران المجاورة، وسرعان ما دمرت مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في المناطق الجنوبية الغربية، حيث دمرت زراعات القطن والقمح والذرة ومحاصيل أخرى.

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