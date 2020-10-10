الامارات | خبراء ينصحون: «السلمون» صديق القلب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال خبراء، في الجمعية الألمانية للتغذية، إن سمك السلمون يتمتع بفوائد صحية جمّة؛ إذ يحمي من الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية. وأوضحوا أن سمك السلمون غني بالأحماض الدهنية (أوميغا 3) الطويلة السلسلة، مثل: حمض «الإيكوسابنتاينويك»، وحمض «الدوكوساهكساينويك»، والتي تعمل على خفض الكوليسترول الضار، ورفع الكوليسترول المفيد، وخفض ضغط الدم المرتفع، وتحسين خصائص سيولة الدم، ومن ثم الحماية من الأزمات القلبية، والسكتات الدماغية. لذا تنصح الجمعية بتناول الأسماك بمعدل مرتين أسبوعياً، مع مراعاة تناول نحو 70 غراماً من الأسماك الدهنية، كالسلمون، والماكريل، والرنجة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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