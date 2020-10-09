الصور الأولى من حفل خطوبة محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي

علاقات و مجتمع

تداول رواد موقع "إنستجرام"، صور ومقاطع فيديو من حفل خطوبة محمد هانى، لاعب النادي الأهلي، على لميس شقيقة زوجة النجم حسام غالي لاعب النادى الأهلى سابقًا، ومدير الكرة الحالي.

وأطلت العروس بفستان بدون أكمام طويل ومزين بالنقوش، فيما أطل العريس ببدلة كلاسيكية قاتمة اللون، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء ولاعبي النادي الأهلي.

علّق محمد هاني، ظهير أيمن النادي الأهلي، على طريقة تعامل السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق كرة القدم بالقلعة الحمراء مع اللاعبين، ورحيل رمضان صبحي وأحمد فتحي عن الفريق.

وأكد "هاني" في مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد شوبير، ببرنامجه الإذاعي على راديو "أون سبورت إف إم"، أن "فايلر" يعلم كيفية التعامل مع اللاعبين، ضاربا المثل بما حدث مع مروان محسن.

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وأضاف لاعب الأهلي، أن المدرب السويسري، حرص على دعم "مروان"، بل وتحدث معه أمام كل اللاعبين، وأبلغه أنه واثق من إمكانياته وسيعتمد عليه في المباريات وهو ما حدث بالفعل.

ظهير الأهلي سيحترم قرارات المدرب أيا كانت وأشار محمد هاني، إلى أن "فايلر" يساند كل لاعبي الفريق، ولكن لا بد من توفيق المولى عز وجل، مشيرا إلى أنه يسعى ويجتهد لكي يستعيد مستواه، المعروف عنه، مشددا على أنه يريد المشاركة باستمرار لكي يحافظ على مستواه الفني، لكنه سيحترم قرارات المدرب السويسري، أيا كانت خلال الفترة المقبلة، سواء بالدفع به أو الجلوس على مقاعد البدلاء.

وشدد ظهير أيمن الأهلي، على أنه لولا أحمد فتحي، لم يكن يصل لمستواه الحالي وهو بعمر 24 عاما، منوها بأنه استفاد من "فتحي" لأنه لاعب كبير وخبراته عالية، وهو ما دفعه لتطوير نفسه لأن منافسة "فتحي" صعبة للغاية.

وأكد "هاني" أن رحيل أحمد فتحي، لن يؤثر على مستواه لأنه يريد تقديم مستوى مميز، يؤهله للحفاظ على موقعه في التشكيل الأساسي للفريق.