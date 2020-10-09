زوج ياسمين رئيس يضع لمساته على مكياج غادة عادل: قمر 14 قريبا (صور)

علاقات و مجتمع

نشر المخرج هادي الباجوري، زوج الفنانة ياسمين رئيس، عبر حسابه الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدة صور من كواليس فيلمه القادم "قمر 14".

وأظهرت الصور لقطات مختلفة وهو يضع المكياج للفنانة غادة عادل، أمام المرآة، معلقًا: "قمر 14 قريبًا".

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يذكر أن فيلم "قمر 14"، يدور حول 5 قصص حب مختلفة، وهو من إخراج "الباجوري"، وبطولة الفنان خالد النبوي، غادة عادل، دينا الشربيني، أحمد الفيشاوي، شيرين رضا، ‏بيومي فؤاد، أحمد مالك، وخالد أنور.

وكانت الفنانة غادة عادل، أثارت الجدل مؤخرًا بعدما نشرت صورة مع أكبر أبنائها محمد مجدي الهواري، عبر إنستجرام.

واحتفلت "غادة"، بعيد ميلاد ابنها، وعلقت على الصورة قائلة: "عيد ميلاد سعيد يا روح قلب أمك، ربنا يحميك حبيبي ويسعد قلبك".

وانتشرت وقتها الصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات الكثيرين حول حفاظ الفنانة غادة عادل، على جمالها ومظهرها الشبابي الذي لا يوحي بأنها والدة أبناء كبار.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تظهر فيها "غادة" مع أبنائها، حيث شاركت الفنانة متابعيها، مؤخرا عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة تجمعها مع ثلاثة من أبنائها، أثناء تواجدهم معها في العرض الخاص لفيلم "الخطة العايمة".

وظهرت "غادة" مع أبنائها الثلاثة، ومن بينهم "عبدالله"، وعلقت على الصورة التي نشرتها عبر "إنستجرام" بوضع "إيموشن" قلوب، وتفاعل متابعوها في التعليقات: "ما شاء الله أختهم وسطيهم الله يحفظهم ليك حبيبتي" "جمالكم ما شاء الله"، وعقب مدة قليلة من نشر الصورة أغلقت خاصية التعليقات على الصورة.

يذكر أن غادة عادل، لديها 5 أبناء من طليقها المخرج مجدي الهواري، وهم: "محمد، مريم، عبدالله، حمزة، وعز الدين".