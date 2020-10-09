أحمد حسن: ابنتي خافت من شكل زينب بالحجاب ولم أجبرها على ارتدائه

أخبار من الوطن نيوز

خصصت الإعلامية ياسمين سعيد، فقرة حوارية ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "إم بي سي مصر"، استضافت فيها اليوتيوبرز أحمد حسن وزينب، بعد أزمتهما الأخيرة.

علق اليوتيوبر أحمد حسن، على الجدل المثار حول تصويره ابنته "إيلين"، قائلا: "البنت لما تكبر وتلاقي نفسها محبوبة وكل الناس بتحبها وتتصور معاها في الشارع، هل دي مش حاجة إيجابية؟".

وأكد "حسن" أن تحويلهما للتحقيق كان بسبب الفيديو الأخير الذي ظهرت فيه زوجته "زينب" مع ابنتها "إيلين"، وليس بسبب مجمل أعمالهما، متابعا: "زينب معملتش حاجة، دهنت وشها أسود وراحت للبنت وبنلعب معاها، فيديو هزار خالص بيتعمل في كل حتة وبيتعمل في أمريكا، وكل هدفنا فيديو ترفيهي بنهزر فيه مع بنتنا".

وتابع: "قالوا إن زينب بتخوف البنت عشان داهنة وشها أسود، من إمتى البشرة السمرة بتخوف، يعني لو عندي واحد صاحبي أسمر مجبهوش يمسك بنتي عشان تخاف منه ؟؟ مستحيل طبعا، زينب لما لبست الحجاب إيلين خافت منها".

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وأكد أنه وأثناء خروجه مع زوجته يقوم بتصوير فيديو ونشره على قناتهما عبر "يوتيوب"، كما يقوم بتصوير ابنتهما ونشره على نفس القناة: "بنوثق حياتنا ونتفرج عليها بعد سنين، ولما بتفرج على فيديو ليا أنا وزينب من سنين بنقعد نضحك"، مشيرا إلى أن تصويره لابنته في الفيديوهات هو أمر اعتيادي يقوم به الكثير من اليوتيوبر والممثلين: "فيه حد في الدنيا ممكن يستغل بنته أو يحب بنتنا أكثر مننا؟، مستحيل"

وقال اليوتيوبر، إنه لم يجبر زوجته زينب، على ارتداء الحجاب مرة أخرى، ولكنها ارتدته عن اقتناع دون إجبار من العائلة، موضحا أنها كانت تنوي ارتدائه من جديد قبل أزمة تصوير طفلتهما، والتي تسببت في ضجة كبيرة.

وأضاف "حسن" أنها بدأت في ارتدائه، ولكن لم يصورا حلقات لهما على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" في هذا الوقت.

وتطرق للحديث عن حلقتهما التي جرى بثها بعد وفاة والد زوجته "زينب"، مؤكدا أن السبب وراء بث الحلقة هو امتناعه وزوجته عن تقديم حلقات في فترة مرض والدها لأنها كانت ترافقه طوال 15 يوما في منزله، وعندها تلقى رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي تطلب منه الظهور وزوجته وتطمئن على حالهما.

وأشار إلى أن زينب، أرادت تسجيل الحلقة من أجل الرد على شائعات وفاة والدها إن كان سبب الوفاة القتل أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد، قائلا: "لازم اطلع أوضح ده واطمن الناس علينا".

وتابع: "صورنا الفيديو بحسن نية، وأردنا توضيح حقيقة الشائعة للجمهور وطمأنة الجميع أننا بخير، ووفاة والدها كانت طبيعية".