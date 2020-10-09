"العليا للفيروسات" للحوامل: "لو هتنزلي الشغل اغسلي إيدك بضمير"

أخبار من الوطن نيوز

قال عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إنه في إمكان السيدات الحوامل الذهاب إلى عملهن، بالرغم من أن الحمل من عوامل الخطورة فيما يخص فيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "يجب أن يراعي الحوامل ومصابو الأمراض المزمنة التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، وغسيل اليدين باستمرار لمدة 20 ثانية بضمير".

Advertisements

بدوره، قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن قرارات الدولة المصرية تهتم بالصحة الجسدية والنفسية للطلاب، لافتًا إلى أن مصر استفادت من تجارب الدول الأخرى على غرار أمريكا وبريطانيا.

وتابع: "لن نفضل الصحة البدنية على الصحة النفسية والعكس صحيح، ولن نسمح بتعريض طفل واحد للإصابة، ونحن أعدنا الدراسة بطريقة مشروطة، حيث سمحنا بالتعليم الهجين وهو أميل للتعليم أون لاين، حيث سيحضر الطالب يومين على مدار الأسبوع في المدرسة".

وأردف أن نسبة إصابة الأطفال في مصر بالفيروس لا تتعدى 0.3%، ونسبة الوفيات أقل كثيرًا وقد تقدر بـ0%، وهذا ينطبق على مصر والعالم كله، ونسبة الشفاء تكاد تبلغ 100%.