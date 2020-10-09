أحمد حسن: أنا ميسور الحال من قبل الفيديوهات ولم أجبر زينب على الظهور معي

أخبار من الوطن نيوز

خصصت الإعلامية ياسمين سعيد، فقرة حوارية ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "إم بي سي مصر"، استضافت فيها اليوتيوبرز أحمد حسن وزينب، بعد أزمتهما الأخيرة.

قال اليوتيوبر أحمد حسن، إنه لم يجبر زوجته زينب، على الظهور في فيديو بثه على قناتهما على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ولكنها طلبت الظهور لتوضح للجمهور حقيقة وفاة والدها.

وردت زينب قائلة: "مش بيغصبني على حاجة خالص، إحنا بنتعامل عيلة، والجمهور اللي بيتابعنا جزء من عيلتنا".

وأضاف "حسن" أن مشاهدات اليوتيوب كانت من قبل ميلاد ابنتهما "إيلين"، وتصل إلى 40 و50 مليون مشاهدة في الفيديو الواحد، لافتا إلى إنه كان يطلب منها ألا تظهر معه لكن "زينب" ترفض ذلك وتريد الاستمرار في الظهور.

وأشار "حسن" إلى أنه كان ميسور الحال قبل أن يحقق أرباحا على قناته، فأول فيديو ظهر فيه كان داخل سيارته، مؤكدا: "لا ننفذ الفيديوهات من أجل المال، ولكن من أجل توثيق حياتنا للناس"، مشيرا إلى أن كثير من الأشخاص المؤثرين حول العالم يقومون بالأمر نفسه على "يوتيوب" في الدول العربية والعالم.

Advertisements

وكانت مصادر قضائية، قالت إن التحقيق مع اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، في البلاغ المقدم ضدهما من المجلس القومي للأمومة والطفولة، والذي يتهمهما بنشر فيديوهات مسيئة، واستخدام طفلتهما "إيلين" في صناعة وبث فيديوهات بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية للتربح من وراء نشرها على يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي، لا يزال في عهدة النيابة العامة قيد التحقيق، ولم تصدر النيابة أي قرارات نهائية في القضية سواء إحالتها إلى المحكمة أو حفظها.

وأوضحت المصادر أن النيابة العامة تنتظر تقرير الفحص الفني للفيديو محل التحقيق ويحمل اسم "عملنا مقلب في إيلين" والخاص بظهور المتهمين مع طفلتهما وهما يروعانها، وأنه من المقرر أن النيابة العامة سوف تأخذ قرارًا نهائيًا في القضية بالتصرف بعد تسلمها لتلك التقارير.

وشرح أحمد عيد، محامي أحمد حسن وزينب، أسباب إخلاء السبيل لموكليه بقوله إن النيابة العامة أجرت مقارنة فنية للفيديو محل التحقيق المقدم من المجلس القومي للأمومة والطفولة، والخاصة بالطفلة إيلين ابنة المتهمين وثبت أنه حقق نسب مشاهدة قرابة 500 ألف على يوتيوب، بينما حققت الفيديوهات الخاصة بالمتهمين فقط "أحمد وزينب" على يوتيوب، أرقامًا كبيرة تترواح ما بين 2 و3 ملايين مشاهدة في الفيديو الواحد.

وأضاف المحامي، أن النيابة العامة رأت عدم وجود استغلال للطفلة اقتصاديًا من قبل أبويها، لأن الفيديوهات الخاصة بهما تحقق نسب مشاهدة أعلى من الفيديو محل التحقيق.

وأصدر النائب العام، قراراً بإخلاء سبيل المتهمين "أحمد وزينب" بضمان مالي قدره 40 ألف جنيه، حيث استكملت النيابة العامة استجواب المتهمين، اللذين أبديا خلال الاستجواب تعهدهما بحسن رعاية ابنتهما وندمهما على ما ارتكباه في حقها، وعدم تكرارهما هذا الفعل مستقبلًا، طالبين إخلاء سبيلهما لصغر سن ابنتهما المجني عليها وولايتهما عليها.

وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بإخلاء سبيل المتهمين إذا سددا ضمانًا ماليا قدره 40 ألف جنيه، وتكليف المختصين بمجلس الأمومة والطفولة باستمرار متابعة الحالة الاجتماعية للمجني عليها، ووالديها وذويها لمنع استغلالها بأي صورة من صور الاستغلال مرة أخرى، أو تعريضها للخطر.